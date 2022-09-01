Тайвань рассматривает продолжающиеся провокации в "серой зоне" как попытку запугивания со стороны Китая.

Тайваньские военные впервые сбили неопознанный гражданский беспилотник, который вошел в их воздушное пространство.

Об этом сообщает Reuters.

Командование обороны Цзиньмэнь, группы островов, контролируемых Тайванем, напротив китайских городов Сямынь и Цюаньчжоу, сообщило, что беспилотник вошел в их ограниченное воздушное пространство над островом Льва сразу после полудня (06:00 по киевскому времени).

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Войска пытались предупредить его, но безрезультатно, поэтому его сбили. Обломки упали в море.

Выступая перед вооруженными силами в четверг, президент Цай Инвэнь сказала, что Китай продолжает использовать беспилотники и другие тактики для вторжения в "серую зону". Тайвань рассматривает это как попытку запугать, говорится в заявлении офиса президента.

Цай подчеркнула, что Тайвань не будет провоцировать конфликт, но это не означает, что он не будет принимать контрмеры.

"Она также приказала Министерству национальной обороны своевременно принять необходимые и решительные контрмеры для защиты национальной безопасности. Пусть военные охраняют страну без страха и с твердой уверенностью", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во вторник, 31 августа, Тайвань впервые произвел предупредительные выстрелы по китайскому беспилотнику.

Напомним, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР начала военные учения у берегов частично признанного государства. Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

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