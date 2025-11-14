Известно, что обвинения выдвинуты по трем статьям.

В России Следственный комитет выдвинул обвинения прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Среди прочего, речь идет о якобы "привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании".

Отмечается, что прокурора и судей также объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Международный уголовный суд и Россия

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей. Аналогичный ордер был выдан и в отношении российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение обязало страны-участницы Римского устава арестовать их на своей территории.

Кроме того, в марте 2024 году суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Их подозревают в совершении военных преступлений во время ударов по украинской энергетике.

