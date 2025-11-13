Путину удалось достичь цели, чтобы Украина не получила дополнительных систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что целенаправленная кампания российского диктатора Владимира Путина по запуску дронов и истребителей в воздушное пространство европейских стран-членов НАТО сработала. Это напугало некоторых лидеров Европы отправлять в Украину системы противовоздушной обороны. Об этом глава государства сказал в интервью для Bloomberg.

В частности, как сообщил Зеленский, Путин осуществлял преднамеренную кампанию запугивания против Европы с недавними вторжениями дронов и самолетов-истребителей в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Это привело к тому, что Путину удалось заставить лидеров более неохотно отправлять системы воздушной обороны в Украину.

"Я думаю, он напугал их. Это была его цель. И он достиг ее", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению президента Украины, "это было психологическое запугивание, без сомнения".

Российские дроны в Европе - подробности

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы в разных странах Европы все чаще стали фиксировать появление российских дронов. Из-за этих дронов приостанавливали работу аэропорты и отменялись пассажирские рейсы.

В Европе выступили с идеей введения многоуровневой системы противодействия вражеским дронам, которая получила название "стена дронов".

В то же время, в Польше не желают ждать утверждения и создания инициативы "стена дронов". Вместо этого, в Варшаве стремятся начать строительство национальной системы противодействия беспилотникам в течение нескольких месяцев.

