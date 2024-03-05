Российские командующие подозреваются в совершении вероятных военных преступлений в Украине во время нанесения ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МУС.

В частности, сегодня, 5 марта трое судей второй палаты досудебных производств Международного уголовного суда выдали ордера на арест двух человек - Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Николаевича Соколова - в контексте ситуации в Украине за совершение вероятных преступлений в период по крайней мере с 10 октября 2029 года по крайней мере март 2023 года.

В этой связи сказано, что каждый из них, наверное, ответственен за совершение военного преступления в связи с направлением атак на гражданские объекты, совершение военного преступления в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам, и совершение преступлений против человечества из-за бесчеловечных действий в соответствии с Римским уставом.

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Ордеры на арест выданы, учитывая наличие обоснованных оснований полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за нанесение ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Эти удары производились войсками, подчиняющимися командованию Кобылаша и Соколова.

Российские атаки на Украину - детали

Начиная с 10 октября 2022 года, российские оккупанты периодически наносили массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

В течение осени-зимы 2022-2023 годов российские оккупанты неоднократно совершали массированные обстрелы украинских объектов энергетики, что приводило к отключению света и исчезновению водоснабжения. Иногда доходило, что оккупанты запускали более 100 ракет для ударов по объектам в Украине.

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