Возвращение в прошлое: в оккупированном Крыму устанавливают таксофоны

В связи с перебоями в электроснабжении в городах полуострова установлены стационарные телефоны для связи со службами экстренной помощи.

В оккупированном Крыму начали устанавливать таксофоны, 24 точки связи появились в 5 городах, сообщает "Суспильне Крым".

Издание уточнило, что таксофоны доступны в таких городах, как Джанкой, Евпатория, Керчь, Армянск и Яны Капу (Красноперекопск).

Поясняется, что их установили для того, чтобы люди могли позвонить в полицию, вызвать скорую помощь, газовую службу или спасателей, когда отсутствует мобильная связь и электроэнергия.

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"В связи с перебоями в электроснабжении в городах полуострова установлены стационарные телефоны для связи с экстренными службами. Важно: 24 аппарата функционируют при полном отключении электричества и отсутствии мобильной связи. По ним вы можете обратиться в пожарную охрану – 101, в полицию – 102, в скорую помощь – 103, в аварийную газовую службу – 104 и по единому номеру службы спасения – 112", – указано в сообщении оккупационного оператора связи "Миранда".

По данным, в Джанкое и Яны Капу установили по 5 таксофонов, в Армянске и Евпатории – по 6, в Керчи – 2.

"Оккупационные власти объясняют это необходимостью обеспечить возможность вызова экстренных служб. Первые таксофоны уже появились в Джанкое и Евпатории. В Джанкое установили пять аппаратов, еще один – на Театральной площади в Евпатории. Это ещё одно свидетельство ухудшения работы гражданской инфраструктуры на оккупированном полуострове", – рассказали активисты движения сопротивления "Жёлтая лента" в Крыму.

Ситуация в Крыму: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что из-за украинских атак по оккупированному Крыму российские туристы начали отменять бронирование в гостевых домах. Это привело к дефициту бензина, из-за чего стало сложнее обеспечивать заведения продуктами питания и другими предметами первой необходимости. Кроме того, электро- и водоснабжение в населенных пунктах полуострова отключаются на большую часть дня. The Guardian отмечает, что жители Крыма разочарованы как во властях, установленных Россией, так и в Кремле, который обещал защищать полуостров.

Также мы писали, что в некоторых населенных пунктах Крыма мобильная связь и интернет будут работать лишь несколько часов в сутки. Центр противодействия дезинформации отметил, что в Джанкое жители будут иметь доступ к мобильной связи и интернету лишь восемь часов в сутки, в остальное время сеть будет полностью отключена для пользователей. По мнению аналитиков, таким образом российские оккупанты пытаются затруднить передачу данных о передвижениях своей техники и личного состава. Предполагается, что другой целью является удержание информационного пространства полуострова под жестким контролем и отрезание местных жителей от новостей, нежелательных для Кремля.

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