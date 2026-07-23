Россия готовит китайскую армию ко вторжению на Тайвань, – The Economist

Тайвань будет прибегать к асимметричной тактике, как и Украина. Поэтому для Пекина полезен опыт российского агрессора.

Китай все активнее получает от России не только экономические выгоды, но и современные военные знания, технологии и боевой опыт, приобретенный в ходе войны против Украины. Как пишет The Economist, именно этот аспект сотрудничества Москвы и Пекина в последнее время вызывает всё большее беспокойство среди западных стран, ведь он может существенно изменить баланс сил в возможном конфликте вокруг Тайваня.

Автор отмечает, что Китай, не участвовавший в войнах с 1979 года, стремится восполнить недостаток боевого опыта, изучая современные методы ведения войны.

По данным европейской разведки, с 2024 года китайские военные проходят подготовку на полигоне вблизи российского Волгограда, где регулярно тренируются подразделения 8-й армии РФ, воюющие на востоке Украины. Речь идет об обучении использованию беспилотников, ведению боев в городской застройке, штурму укрепленных позиций, действиям в траншеях и лесистой местности, а также полевой медицине и установке минных полей.

Видео дня

Особый интерес Пекина вызывает развитие беспилотных технологий. Война в Украине коренным образом изменила подходы к использованию дронов, средств радиоэлектронной борьбы и автономных систем.

"Китайцы понимают важность российских знаний. Они уже осознали, что характер войны меняется, и если хочешь быть по-настоящему готовым к войне, нужно учиться у людей, имеющих практический опыт", – отметил бывший советник министра обороны Украины Александр Данилюк.

В то же время, как отмечает The Economist, сотрудничество выходит далеко за рамки учений. Западные чиновники предполагают, что Россия передает Китаю передовые технологии в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, а также помогает сделать китайские атомные подводные лодки менее заметными для противника. Именно такие подводные лодки Пекин рассматривает как один из ключевых элементов возможного конфликта вокруг Тайваня.

Эксперт из Браунского университета Лайл Голдстайн отмечает, что китайских военных особенно интересуют российские данные об эффективности американских систем вооружения, в частности реактивных систем HIMARS, которые находятся и на вооружении Тайваня.

Отдельное направление сотрудничества касается систем раннего предупреждения о ракетном нападении. Издание напоминает, что еще в 2019 году Владимир Путин открыто заявил о помощи Китаю в создании такой системы.

Автор материала отмечает, что официально Пекин пытается преуменьшать масштабы военного сотрудничества с Москвой и опровергает сообщения об обучении своих военных на основе опыта войны в Украине. В то же время все больше разведывательных данных, документов и свидетельств экспертов, как утверждает The Economist, свидетельствуют об обратном.

"Россия вряд ли вмешается непосредственно в войну за Тайвань, так же как Китай не вмешался в события в Украине. Но совместные учения и патрулирование дают Китаю редкую возможность поучиться у закаленных в боях российских сил. Даже ограниченное увеличение такой помощи может дать Китаю преимущество в войне за Тайвань, которая в значительной степени будет зависеть от беспилотников, подводных лодок и ракет", – говорится в публикации.

Война в Украине

Как писал УНИАН, американские эксперты считают, что сопротивление Украины агрессору уже влияет на глобальное противостояние между демократиями и авторитарными режимами. Успехи ВСУ вынуждают Россию сокращать свое присутствие в мире, а Китай более внимательно пересматривает свои сценарии в отношении Тайваня, учитывая российско-украинский опыт современной войны.

Также мы рассказывали, что война в Украине окончательно похоронила тактическое ядерное оружие как инструмент ведения войны. Теперь это лишь фактор стратегического сдерживания и не более того.

Вас также могут заинтересовать новости: