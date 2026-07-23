В мире есть 5 влиятельных украинских диаспор, которые меняют глобальную политику, – СМИ

Среди крупных диаспор украинцев самой молодой является община в Германии.

В результате полномасштабного вторжения России миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а часть граждан, которые на момент начала войны находились за рубежом, решили не возвращаться из-за рисков для безопасности. Так уже существующие украинские диаспоры, формировавшиеся десятилетиями или даже более века, внезапно стали значительно больше и влиятельнее.

Как пишет издание Transitions, на данный момент в мире сформировалось пять крупных и весьма влиятельных украинских диаспор. Они объединяют потомков нескольких волн эмиграции и новых переселенцев. Вместе они собирают средства для украинской армии, поддерживают гуманитарные проекты, помогают в восстановлении страны и продвигают украинские интересы на международной арене.

Канада. Как пишет издание, одна из старейших украинских диаспор возникла в Канаде в конце XIX века, когда тысячи переселенцев из западной Украины прибыли осваивать прерии. Несмотря на сложные условия, они создали церкви, школы и общественные организации, которые помогли сохранить язык и традиции. Впоследствии новые волны эмиграции усилили политическое влияние общины. Сегодня около 1,4 млн украинцев канадского происхождения приняли более 300 тыс. беженцев, активно лоббируют военную и гуманитарную помощь Украине и финансируют многочисленные благотворительные программы.

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США. В США украинцы селились преимущественно в промышленных регионах и быстро создавали собственные общины, сохраняя национальную идентичность. После Второй мировой войны в страну прибыли представители украинской интеллигенции, политики, военные и деятели искусства, которые превратили диаспору в мощную политическую силу. Сегодня более миллиона украинцев в США через общественные организации, аналитические центры и связи в Вашингтоне способствуют сохранению двухпартийной поддержки Украины, добиваются новых пакетов военной помощи и санкций против России.

Бразилия. Украинская община в Бразилии возникла после отмены рабства в позапрошлом веке, когда страна приглашала европейских переселенцев осваивать новые земли. Хотя обещанные условия оказались значительно тяжелее, украинцы основали поселения, развивали сельское хозяйство и создали разветвленную сеть культурных и образовательных учреждений. Сейчас в Бразилии проживает около 600 тыс. человек украинского происхождения. Диаспора активно популяризирует украинскую культуру, поддерживает Украину гуманитарной помощью и добивается международного признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Польша. История украинской общины в Польше имеет особый характер, ведь она формировалась не только благодаря миграции, но и в результате многовекового сосуществования двух народов. После 2014 года количество украинцев в стране стремительно возросло, а после полномасштабного вторжения Польша стала одним из главных направлений для беженцев. Сегодня здесь проживает около 2,5 млн украинцев разных волн эмиграции, они стали важной частью польской экономики, открывают собственный бизнес, создают благотворительные организации и работают над укреплением украинско-польских отношений.

Германия. В отличие от вышеперечисленных стран, в Германии исторически не было большой украинской диаспоры. Ситуация кардинально изменилась в 2022 году, когда в течение считанных месяцев страна приняла более 1,3 млн граждан Украины, что сделало её крупнейшим после Польши центром сосредоточения украинцев в Европе. Старые диаспорные организации переориентировали свою деятельность на поддержку Украины во время войны, а новые объединения постепенно укрепляют присутствие украинцев в общественной жизни Германии.

"Украинская община [в Германии] еще не достигла такого политического влияния, как у давно сформировавшихся украинских диаспор в таких странах, как Канада или США, но она начинает создавать институты, которые могут сделать это возможным", – говорится в публикации.

Украинцы за рубежом

Как писало УНИАН, украинка сравнила особенности жизни в США и в Европе и рассказала, почему Америка, несмотря на множество недостатков, все же является лучшим местом для эмиграции, чем европейские страны.

Также мы приводили рассказ украинки об опыте переезда в Великобританию. По её словам, у британцев было множество странных представлений об украинцах, которые пришлось опровергать.

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