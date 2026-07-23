Момент для переговоров наступил, Европа может помочь, – Financial Times

Украина сейчас находится в сильной позиции, и это нужно использовать в переговорах, считают аналитики.

Европейские государства должны воспользоваться моментом и взять на себя более активную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией, ведь только дипломатический процесс способен положить конец полномасштабной войне. Об этом в авторской колонке для Financial Times пишет глава отдела по России и Евразии в аналитическом центре Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

Автор отмечает, что война продолжается уже пятое лето, и в последнее время позиции Украины, по его мнению, укрепились. Он напоминает, что западные союзники продолжают наращивать поддержку Киева: Европейский Союз выделяет кредит на 90 млрд евро, принимает новый пакет санкций против России, а страны НАТО обязались предоставить не менее 70 млрд евро военной помощи в следующем году.

Впрочем, пишет эксперт, этого недостаточно для завершения войны. По его убеждению, наряду с военной и экономической поддержкой должен существовать постоянный дипломатический процесс.

Видео дня

"Без него недавнее улучшение относительного положения Украины, скорее всего, приведет к дальнейшей эскалации или затягиванию войны, а не к прекращению огня", – пишет аналитик.

Чарап напоминает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом США активизировали дипломатические контакты, благодаря чему Москва и Киев впервые с 2022 года провели прямые переговоры. Однако, как отмечается в публикации, американские усилия были неравномерными: Вашингтон переходил от идеи частичных перемирий к комплексному плану политического урегулирования, а впоследствии внимание администрации в значительной степени отвлек конфликт вокруг Ирана.

На этом фоне, рассказывает автор, именно европейские союзники Украины получают возможность проявить инициативу. Он напоминает, что Великобритания, Франция и Германия уже призвали к активному участию США и Европы в достижении прекращения огня, однако теперь, по его мнению, эти заявления должны превратиться в конкретные действия. Речь идет о создании непрерывного переговорного процесса с участием Украины, России, европейских государств и при поддержке США.

Эксперт также обращает внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает более активное дипломатическое вовлечение Европы, тогда как экономические трудности России и отсутствие решающих успехов на фронте, несмотря на значительные потери, могут создавать для Кремля стимулы для рассмотрения возможности переговоров.

В то же время Чарап предупреждает, что сами переговоры не гарантируют быстрого результата, однако они необходимы даже тогда, когда боевые действия продолжаются. По его словам, именно длительный диалог позволяет сторонам лучше понять реальные "красные линии" друг друга и искать возможные компромиссы за закрытыми дверями.

Автор признает риск того, что Москва может использовать переговорный процесс для затягивания времени или ослабления западной поддержки Украины. Однако, по его мнению, не менее рискованной является ставка на то, что более благоприятный момент для переговоров появится позже.

В заключение эксперт напоминает слова президента США Джона Кеннеди, которые, по его убеждению, остаются актуальными и сегодня:

"Дипломатия и оборона не являются взаимозаменяемыми. Каждая из них в отдельности обречена на провал".

По мнению аналитика, именно сочетание военной поддержки и дипломатических усилий дает шанс приблизить завершение самого кровавого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, Украина успешно обратила российскую стратегию войны на истощение в свою пользу. Путинская военная экономика не выдерживает затяжных боевых действий и рушится из-за украинских дальних ударов по нефтегазовой инфраструктуре, вызывая недовольство даже среди олигархов.

Также мы рассказывали, что героическое сопротивление Украины российской агрессии уже сейчас может определять исход глобального противостояния между демократическим миром и авторитарными режимами. Успехи Украины, в частности удары на большие расстояния по территории РФ, вынуждают Россию сокращать присутствие в других регионах, а Китай – пересматривать планы в отношении Тайваня.

Вас также могут заинтересовать новости: