Первый флакон такого одеколона можно было бы подарить президенту США Дональду Трампу, считают российские пропагандисты.

В России подали заявку на государственную регистрацию товарного знака под названием "Дух Анкориджа".

Как сообщили российские СМИ, товарный знак планируется зарегистрировать в третьем классе международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – духи, ароматическая вода, одеколоны, восковые расплавы.

Отмечается, что заявку подал Роман Масленников, который в соцсетях называет себя PR-технологом и руководит агентством "Взрывной PR".

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Пиарщик Масленников заявил, что первый флакон такого одеколона можно было бы подарить президенту США Дональду Трампу.

"Думаю, многие замечательные люди в Анкоридже протестовали бы против такого издевательства со стороны России над их прекрасным городом", – прокомментировал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

Moscow Times отметила, что патент на "дух Анкориджа" подали в тот же день, когда американские сенаторы согласовали с администрацией президента Дональда Трампа законопроект о санкциях против РФ.

Что означает термин "дух Анкориджа"

Этим термином в Кремле называли кулуарные договоренности, которые якобы были достигнуты между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по Украине во время встречи в августе прошлого года. С тех пор переговорщики используют термин "дух Анкориджа", чтобы сказать, что именно эти договоренности с Трампом устраивают Кремль.

"Россияне часто говорят о каком-то "духе Анкориджа". И мы можем только догадываться, что они на самом деле имеют в виду ", – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

А 20 июня президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление о том, что в Анкоридже Трамп едва не сдал Украину Путину. Он раскрыл некоторые детали их разговора.

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