Под Покровском российских штурмовиков в 6 раз больше, чем защитников, – командующий НГУ

Покровское направление по-прежнему остается самым сложным в Донецкой области, но защитники удерживают позиции.

На Покровском направлении в Донецкой области враг продолжает интенсивные штурмы и имеет значительное численное превосходство, но при этом несет большие потери. Об этом командующий Национальной гвардией, генерал-майор Александр Пивненко рассказал в Facebook по итогам поездки в места дислокации подразделений НГУ в Харьковской и Донецкой областях.

Он сообщил, что обсудил с командирами корпусов и подразделений текущую оперативную обстановку, характер действий противника, вопросы обеспечения и первоочередные потребности. Отметил, что на Покровском направлении противник не прекращает интенсивных штурмовых действий, активно применяет ударные беспилотники, авиацию и значительные силы пехоты. По его данным, на отдельных участках соотношение наших сил и сил противника достигает 1:6. Но бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" удерживают рубежи.

"Эффективное отражение большинства атак противника стало возможным благодаря тщательной разведке, своевременному выявлению его сил и средств, а также четким упреждающим действиям наших военнослужащих", – пояснил он.

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В Харьковской области врага сдерживают с помощью дронов

В Харьковской области, рассказал Пивненко, ведут боевые действия подразделения 2-го корпуса НГУ "Хартия". А спецназовцы Центра специального назначения "Омега" усиливают оборону, в частности благодаря широкому применению БПЛА и мидлстрайков.

"Поражение целей в оперативной глубине всё больше ограничивает возможности противника по обеспечению своих войск и ведению боевых действий. Будем действовать на расстоянии свыше 100 км в дальнейшем ещё точнее", – отметил он.

Ситуация под Покровском – больше новостей

Напомним, что, по мнению военного эксперта Андрея Крамарова, Россия пытается создать под Покровском предпосылки для дальнейшего наступления в Донецкой области – вдоль трассы на Доброполье, Белозерское, Новодонецкое. Однако пока у них нет такой возможности.

Добавим, что, по данным проекта DeepState, россияне продвигаются вблизи города Родинское в Покровской городской общине Донецкой области. В частности, смена позиций там фиксировалась 18 июля.

А по словам командира 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Евгения Ласийчука, российские оккупанты используют Покровск в качестве полигона для испытаний новейших БПЛА. Новые типы дронов, по его словам, там замечают чуть ли не ежедневно.

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