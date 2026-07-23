Модный напиток лета под подозрением: мешает ли матча усвоению железа

Диетологи объяснили, правда ли это, кому стоит быть осторожнее и как пить матчу без вреда.

От вдохновлённых ягодами напитков в кофейнях до тиктокеров, взбивающих домашние версии зелёного чая на своих кухнях, этим летом, кажется, все помешаны на матче. Но в последнее время соцсети захлестнули опасения по поводу влияния этого напитка на усвоение железа.

Поскольку инфлюенсеры выражают беспокойство, что чай может снижать способность организма перерабатывать железо, некоторые задались вопросом о потенциальных рисках для здоровья в сравнении с его пользой. Поэтому The Independent обратился к диетологу-специалисту, автору книги "Как не есть ультрапереработанное" Николе Ладлам-Рейн и нутрициологу с 17-летним стажем Сонал Дженкинс за фактами и мифами.

Считается, что матча впервые начали употреблять в 2700 году до н. э. в Китае. Это порошок из мелко перемолотых листьев зелёного чая, выращенного в тени.

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Насыщенная мощными соединениями под названием полифенолы, которые сейчас изучаются на предмет противораковых свойств, матча признана за целый ряд полезных для здоровья свойств, включая борьбу с окислительным стрессом и поддержку здоровья сердца.

Она богата антиоксидантами, особенно группой под названием катехины, которые помогают защищать клетки от повреждений. Самый мощный катехин в матче – EGCG (эпигаллокатехин галлат) – изучался на предмет его потенциальной роли в снижении воспаления.

Поскольку порошок матчи взбивается прямо в воде или молоке, а не заваривается и выбрасывается, как обычный чайный пакетик, пьющие потребляют лист целиком, получая гораздо более концентрированную дозу питательных веществ и антиоксидантов.

Снижает ли матча усвоение железа

Итак, действительно ли употребление матчи препятствует усвоению железа в организме? Короткий ответ – да, но насколько это важно, зависит от контекста. По словам Ладлам-Рейн, опасения вокруг матчи связаны с её богатым содержанием танинов – группы горьких растительных соединений, которые также содержатся в кофе, красном вине и тёмном шоколаде.

"Именно эти танины на самом деле влияют на то, как железо усваивается организмом", – объяснила Ладлам-Рейн.

Когда вы пьёте матчу, танины действуют в кишечнике как магнит. Они цепляются к железу – а именно негемовому железу, которое содержится в растительной пище вроде шпината, бобов и чечевицы, – и связывают его в твёрдый комплекс, который ваш пищеварительный тракт не может усвоить.

Ладлам-Рейн отметила, что поскольку матча делается из цельных чайных листьев, её более высокая концентрация танинов означает, что она может влиять на усвоение железа гораздо сильнее, чем обычный чай или кофе.

Но, по её словам, "для большинства людей влияние одной чашки матчи в день не будет таким уж большим".

Кому действительно стоит беспокоиться

Дженкинс объяснила, что для любого, кто питается сбалансированно, суточное потребление железа легко перекрывает связывающий эффект ежедневной чашки матчи. Однако двум конкретным группам стоит быть внимательнее.

Первая группа – веганы и вегетарианцы. Поскольку приверженцы растительного питания полностью полагаются на источники негемового железа, обильное потребление матчи со временем может потенциально истощать запасы железа.

Вторая группа – люди с низким уровнем железа. Если вы уже испытываете трудности с поддержанием уровня железа или у вас по результатам анализа крови диагностирована анемия, особенно важно помнить о вещах, которые могут влиять на способность организма перерабатывать железо.

Как наслаждаться матчей, не влияя на уровень железа

Даже если вы относитесь к этим группам, вам не нужно полностью отказываться от любимого зелёного напитка. Ладлам-Рейн поделилась несколькими простыми советами, которые способны всё изменить, – например, разносить матчу и приёмы пищи по времени.

"Если у вас дефицит железа или понижен уровень ферритина, старайтесь избегать употребления матчи непосредственно до или сразу после богатых растительной пищей приёмов еды, – сказала она. – Подождите хотя бы час-два до или после еды".

Выждав время, организм успевает усвоить железо до того, как матча сможет как-либо повлиять на процесс связывания.

"Лучшее время для матчи – в середине утра или днём, а не после богатой железом трапезы", – добавила она.

Добавление в рацион большего количества витамина C также может усилить усвоение негемового железа, объяснила Дженкинс, что способно нейтрализовать любое влияние матчи на уровень железа.

"Приём добавки или порция пищи, богатой витамином C, – это простой способ повысить усвоение железа, – добавила она. – Болгарский перец, ягоды годжи и цитрусовые – прекрасные источники витамина C, которые могут помочь, если вы испытываете трудности".

В целом важно помнить, что матча – не "чудо-напиток", сказала Ладлам-Рейн.

"У неё есть отличные преимущества и несколько недостатков, но это не значит, что её следует избегать, – просто ограничьтесь одной чашкой в день и обязательно сочетайте её со здоровым, сбалансированным образом жизни", – заключила она.

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