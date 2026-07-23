Уже шесть дней ни один корабль не идет в Украину: эксперт оценил масштабы угрозы

За счет более дорогой сухопутной логистики можно компенсировать лишь небольшую часть аграрного экспорта.

Из-за роста рисков транспортные суда отказываются заходить в украинские порты на Черном море шестой день подряд. В результате экспорт сельскохозяйственной продукции по морю приостановился.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНИАН отметил, что перенаправить весь урожай по суше через страны Европейского Союза не получится, поэтому убытки для аграриев неизбежны и могут достичь 300 долларов на гектар.

"За последние месяцы мы экспортировали через морские терминалы не менее 3,5 миллиона тонн зерна ежемесячно. Потери будут значительными. Потому что транспортировка через Европейский Союз – даже если они откроют для нас этот маршрут – не сможет покрыть потребности в экспорте. ЕС может обеспечить объем где-то в 1,6 миллиона тонн, если идти через Гданьск и другие портовые терминалы, – но этого недостаточно. По Дунаю мы тоже не можем сейчас двигаться, потому что уровень воды в реке очень низкий", – предупреждает Козаченко.

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Ситуация осложняется большими избыточными запасами зерна с прошлого сезона, которые превышают 10 млн тонн. У фермеров недостаточно мощностей, чтобы собирать новый урожай.

"Задержка существенно бьет по карману наших сельхозпроизводителей. Сейчас трудно сказать, я думаю, что на тонне ежедневно фермер теряет до 10 долларов – 3–4 доллара в день точно", – подсчитывает Козаченко.

В случае самого пессимистичного сценария развития событий – невозобновления морского экспорта в течение 2–3 месяцев – убытки аграриев станут колоссальными.

"Зерно будут продавать дешевле, оно будет терять качество, урожай останется несобранным. Всё зависит от того, сколько мы не соберем, но минимум 300 долларов на гектар – это будут минимальные потери, которые понесут фермеры", – предупреждает Козаченко.

Остановка морского экспорта из Украины – главные новости

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что заход судов в порты Украины полностью приостановлен, хотя о блокаде морского экспорта пока речь не идет. Пока нет ответа, как долго продлится текущая ситуация.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что ситуацию пока нельзя назвать критической, но она может стать таковой через два-три месяца.

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