Частный остров известного пластического хирурга выставили на продажу за $100 млн

Архитектура местности частично вдохновлена логовом из фильма "Человек с золотым пистолетом".

Частный остров площадью более 30 гектаров у побережья Рио-де-Жанейро выставлен на продажу за $100 млн (£75 млн), сообщает Daily Mail.

Речь идет об острове Питангуй, который ранее принадлежал всемирно известному пластическому хирургу Иво Питангую – пионеру процедуры, которую сегодня называют бразильской подтяжкой ягодиц (BBL).

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Врач скончался в 2016 году в возрасте 93 лет, а его поместьем после этого занималась семья. По имеющимся данным, остров служил частным пространством для семьи хирурга, близких друзей и небольшого круга избранных VIP-гостей.

Среди посетителей острова называют Тома Круза, Кэти Холмс, Фрэнка Синатру и бывшего президента США Джимми Картера – такую информацию обнародовало агентство Beauchamp Estates.

Врач Питангуй перестроил остров, добавив шесть бунгало в стиле модернизма, девять люксов и бассейн. С острова открывается панорамный вид на залив Кингс, а среди других преимуществ – тропические сады, частная взлетно-посадочная полоса длиной 400 метров, вертолетная площадка и марина, способная принимать крупные суда.

На острове есть собственный лес с туристическими тропами, три частных пляжа, природные пресноводные источники и природный аквариум. Для любителей спорта обустроен теннисный корт, а передвигаться по территории можно на гольф-карах.

По словам продавцов, архитектура бунгало частично вдохновлена логовом злодея Франциско Скараманги из фильма о Джеймсе Бонде "Человек с золотым пистолетом" 1974 года.

Новый владелец сможет достроить в восточной части острова поместье площадью около 2 790 квадратных метров – при условии получения разрешения от местных муниципальных властей и бразильского флота. Как отмечается в материале, это может увеличить стоимость объекта ещё на $135 млн (£100 млн).

Основатель агентства недвижимости Beauchamp Estates Гэри Гершам назвал остров "уникальным трофейным активом", который "также открывает исключительный потенциал". По его словам, остров "может остаться исключительным частным убежищем для взыскательного мультимиллионера или миллиардера, либо быть преобразован, при условии получения разрешения, в крайне эксклюзивный гостиничный курорт в стиле Neckar Island с 5-звездочными удобствами мирового уровня".

Куда поехать

Ранее мы писали о рейтинге самых безопасных островов мира, который основан не на стандартных правительственных предупреждениях о рисках для целых стран, а на индексе Traveler Safety Index – он сочетает официальные данные и тысячи отзывов туристов. Возглавил десятку курорт Аруба, расположенный за пределами зоны ураганов и практически не фиксирующий случаев насильственных преступлений против туристов. Также в рейтинг вошли Каймановы острова, Ангилья, Мальта и Барбадос.

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