Молчит и почти не двигается: что на самом деле происходит с человеком в состоянии стресса

Специалисты напоминают, что помимо известных реакций "бей или беги" существует ещё и третья – "застынь".

Психологи обратили внимание на реакцию, которую часто воспринимают неправильно: когда человек во время конфликта внезапно замирает, перестает двигаться и как будто сохраняет полное спокойствие, пишет silicon canals.

Врачи из Harvard Health объясняют, что когда мозг фиксирует угрозу, миндалевидное тело подает сигнал тревоги, в кровь выделяется адреналин, и тело готовится к действию. Но если борьба или бегство невозможны, нервная система запускает древнейший механизм – замерзнуть, замолчать, стать незаметным.

Внешне это действительно напоминает спокойствие. На самом же деле человек в этот момент может испытывать телесную оцепенелость, туман в голове и ощущение, будто наблюдает за ситуацией со стороны. Такое состояние психологи называют диссоциацией – способ психики "выйти" из комнаты, из которой тело выйти физически не может.

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По наблюдениям специалистов, привычка замирать чаще всего формируется ещё в детстве – в семьях, где проявление эмоций вслух было опасным: за гнев наказывали, а слёзы игнорировали или высмеивали. Ребёнок, который не может ни дать отпор, ни убежать, находит единственный доступный способ защиты – стать тихим и незаметным.

Один из терапевтов описал это так: неподвижность – это то, что обеспечивает мне безопасность. Проблема в том, что эта стратегия остается с человеком и во взрослой жизни, даже когда реальной опасности уже нет.

Автор материала признается, что сам годами воспринимал чью-то молчаливую неподвижность как признак того, что "всё в порядке", хотя на самом деле человек рядом находился в состоянии сильного перенапряжения.

Если вы узнаете эту реакцию в себе, важно прежде всего не винить себя – это не слабость характера, а автоматическая реакция нервной системы. В момент "замирания" логическое мышление частично отключается, поэтому рациональные уговоры не работают. Зато помогают простые телесные действия: встать, почувствовать стопы на полу, прикоснуться к холодной воде, назвать несколько предметов вокруг себя.

Если же замирает близкий человек, психологи подчеркивают: это не знак согласия и точно не повод давить сильнее. Лучшее, что можно сделать, – понизить тон голоса, дать пространство и время и своими действиями показать, что человеку ничего не угрожает.

Ранее психолог Джудит Бек рассказала, почему не стоит превращать чат-бота в психолога. Она отметила, что ИИ можно поручить простые задачи – составить план дня или отслеживать привычки, – но для людей с серьезными психическими проблемами или суицидальными мыслями такое общение может быть опасным.

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