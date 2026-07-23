Доллар подорожает: НБУ установил официальный курс валют на 24 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 51,05/51,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 23 июля вырос на 6 копеек и составил 45,01 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,47 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал также на 6 копеек и составил 51,48 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,82 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 9 копеек и составил 44,99 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 15 копеек и составил 51,60 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

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