Почему кошка ест с пола, хотя рядом стоит миска: настоящая причина

Наверняка многие владельцы кошек хотя бы раз замечали странную привычку своего питомца: вместо того чтобы спокойно поесть из миски, он хватает кусочек корма и уносит его в другой угол комнаты или вовсе вытаскивает всю еду на пол.
Со стороны такое поведение выглядит необычно, а иногда даже раздражает. Однако за ним чаще всего стоят не капризы, а вполне объяснимые инстинкты, особенности характера или даже неправильно организованное место для кормления.
Рассказываем, почему кошка вытаскивает корм из миски на самом деле.
Почему кот не ест из миски, но ест с пола или идет с ним в другое место
Вот самые вероятные причины, почему кошка предпочитает брать еду "с собой".
- Она защищает свою добычу
Одна из самых вероятных причин - врожденный охотничий инстинкт.
В природе кошки уносят добычу в укромное место, чтобы спокойно поесть. Домашние питомцы сохранили эту привычку, особенно если в доме есть другие животные. "Мы очень часто ставим миски кошек слишком близко друг к другу, - говорит специалист по поведению кошек Дженнифер Ван де Кифт. - Кошки социальные животные, но не тогда, когда речь идет о еде. Они предпочитают есть в одиночестве".
По словам специалиста, особенно часто кошки уносят большие куски лакомств, например "человеческой" еды, поскольку с ними удобнее справляться в более просторном месте.
- Кошке хочется уединения
Кошки любят есть в спокойной обстановке. Если миска стоит в проходном месте, где шумят люди, бегают дети или находятся другие животные, питомец может искать более тихий уголок.
"Недавно я работала с клиентами, у которых миска стояла в очень оживленной части кухни... Кошка в итоге похудела почти на полкилограмма", - рассказывает Ван де Кифт.
Иногда проблему решает простая перестановка миски.
- Проблема в самой миске
Некоторым кошкам не нравится материал миски - у каждого животного свои предпочтения. "У меня есть коллега, чьи кошки вообще не любят есть из мисок из нержавеющей стали", - говорит специалист.
При этом она не советует использовать пластиковые миски: "Пластик - не лучший материал для мисок домашних животных, потому что он впитывает запахи. И его невозможно по-настоящему хорошо очистить".
Лучше выбирать миски из нержавеющей стали или качественной керамики.
Важны также форма и размер миски: если она слишком узкая и глубокая, чувствительные усы кошки постоянно касаются ее стенок, что может вызывать дискомфорт.
"Выбирайте неглубокие и широкие миски, чтобы во время еды кошке не приходилось прижимать усы к стенкам", - советует Ван де Кифт.
- Кошка просто играет
Иногда причина гораздо проще: кошке просто нравится играть с едой.
"Некоторые кошки, которых кормят сухим кормом, любят с ним играть... Думаю, так проявляются их игровые и охотничьи инстинкты. А потом они просто съедают корм", - говорит Ван де Кифт.
Если вам надоел этот весь беспорядок, попробуйте интерактивную кормушку-головоломку.
Хотя обычно поведение кошки, когда она уносит еду, считают нормальным, есть несколько моментов, которые могут указывать на проблемы с зубами. "Их бывает сложно заметить на ранних стадиях... Возможно, кошке трудно пережевывать пищу", – предупреждает Ван де Кифт.
Если питомец начал хуже есть, теряет вес или появились другие тревожные симптомы, его стоит показать ветеринару. В остальных случаях, по словам специалиста, "как правило, переживать не о чем - это всего лишь особенность поведения".