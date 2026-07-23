Почему кошка ест с пола, хотя рядом стоит миска: настоящая причина

Эксперт объяснила, почему питомец игнорирует миску и в каких случаях это должно насторожить.

Наверняка многие владельцы кошек хотя бы раз замечали странную привычку своего питомца: вместо того чтобы спокойно поесть из миски, он хватает кусочек корма и уносит его в другой угол комнаты или вовсе вытаскивает всю еду на пол.

Со стороны такое поведение выглядит необычно, а иногда даже раздражает. Однако за ним чаще всего стоят не капризы, а вполне объяснимые инстинкты, особенности характера или даже неправильно организованное место для кормления.

Рассказываем, почему кошка вытаскивает корм из миски на самом деле.

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Почему кот не ест из миски, но ест с пола или идет с ним в другое место

Вот самые вероятные причины, почему кошка предпочитает брать еду "с собой".

Она защищает свою добычу

Одна из самых вероятных причин - врожденный охотничий инстинкт.

В природе кошки уносят добычу в укромное место, чтобы спокойно поесть. Домашние питомцы сохранили эту привычку, особенно если в доме есть другие животные. "Мы очень часто ставим миски кошек слишком близко друг к другу, - говорит специалист по поведению кошек Дженнифер Ван де Кифт. - Кошки социальные животные, но не тогда, когда речь идет о еде. Они предпочитают есть в одиночестве".

По словам специалиста, особенно часто кошки уносят большие куски лакомств, например "человеческой" еды, поскольку с ними удобнее справляться в более просторном месте.

Кошке хочется уединения

Кошки любят есть в спокойной обстановке. Если миска стоит в проходном месте, где шумят люди, бегают дети или находятся другие животные, питомец может искать более тихий уголок.

"Недавно я работала с клиентами, у которых миска стояла в очень оживленной части кухни... Кошка в итоге похудела почти на полкилограмма", - рассказывает Ван де Кифт.

Иногда проблему решает простая перестановка миски.

Проблема в самой миске

Некоторым кошкам не нравится материал миски - у каждого животного свои предпочтения. "У меня есть коллега, чьи кошки вообще не любят есть из мисок из нержавеющей стали", - говорит специалист.

При этом она не советует использовать пластиковые миски: "Пластик - не лучший материал для мисок домашних животных, потому что он впитывает запахи. И его невозможно по-настоящему хорошо очистить".

Лучше выбирать миски из нержавеющей стали или качественной керамики.

Важны также форма и размер миски: если она слишком узкая и глубокая, чувствительные усы кошки постоянно касаются ее стенок, что может вызывать дискомфорт.

"Выбирайте неглубокие и широкие миски, чтобы во время еды кошке не приходилось прижимать усы к стенкам", - советует Ван де Кифт.

Кошка просто играет

Иногда причина гораздо проще: кошке просто нравится играть с едой.

"Некоторые кошки, которых кормят сухим кормом, любят с ним играть... Думаю, так проявляются их игровые и охотничьи инстинкты. А потом они просто съедают корм", - говорит Ван де Кифт.

Если вам надоел этот весь беспорядок, попробуйте интерактивную кормушку-головоломку.

Хотя обычно поведение кошки, когда она уносит еду, считают нормальным, есть несколько моментов, которые могут указывать на проблемы с зубами. "Их бывает сложно заметить на ранних стадиях... Возможно, кошке трудно пережевывать пищу", – предупреждает Ван де Кифт.

Если питомец начал хуже есть, теряет вес или появились другие тревожные симптомы, его стоит показать ветеринару. В остальных случаях, по словам специалиста, "как правило, переживать не о чем - это всего лишь особенность поведения".

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