Америка против Европы: украинка объяснила, где лучше жить на самом деле

Бывшая харьковчанка смогла сравнить два мира и пришла к однозначному выводу.

США уже много десятилетий остаются одной из самых популярных стран для иммиграции. Высокие зарплаты и широкие возможности для профессионального развития привлекают людей со всего мира. Но у страны есть немало недостатков по сравнению с европейскими странами, где выше уровень социальной защищенности, доступнее медицина, а города более комфортны для жизни.

Украинская YouTube-блогерша Кристина, которая уже 7 лет живет в Калифорнии, после недавнего путешествия по Европе объяснила в новом видео, почему, несмотря на все преимущества Старого Света, она не готова отказаться от Америки и вернуться на европейский континент.

Возможности для работы и развития. Первой причиной автор называет карьерные перспективы, которые, по её мнению, в США открываются для людей, готовых работать и рисковать. По словам Кристины, именно в Америке она получила возможность заниматься делом, которое приносит ей удовольствие и доход.

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Блогер считает, что покупательная способность населения в США в целом существенно выше, чем в Европе. Хотя жизнь в Калифорнии дорогая, уровень доходов также значительно выше. Сравнивая цены и зарплаты в США и в Европе, она пришла к выводу, что в целом американцы могут позволить себе гораздо больше, чем европейцы.

Отношение к иммигрантам. По словам Кристины, в США она никогда не сталкивалась с предвзятым отношением из-за своего иностранного происхождения. Зато её знакомые в Европе жаловались на дискриминацию и предвзятое отношение со стороны местных жителей.

"За годы, прожитые в США, я ни разу не чувствовала себя понаехавшей, ведь вокруг меня практически все – иммигранты, их дети или внуки иммигрантов. Поэтому здесь очень и очень легко интегрироваться в общество", – подчеркнула блогерша.

Приветливость людей. Еще одним преимуществом США Кристина называет стиль общения американцев. По ее словам, она привыкла к улыбкам, вежливости и непринужденным комплиментам даже от незнакомых людей. В Европе же, по её мнению, атмосфера значительно сдержаннее и официальнее.

Сервис и удобство для потребителей. Украинка признает, что в Европе преимуществом является отсутствие необходимости оставлять везде большие чаевые, как в США. Однако сам уровень сервиса в США, по её мнению, выше. В качестве примера Кристина приводит простую процедуру возврата товара, который не понравился, что в Европе практически невозможно.

"Здесь можно легко вернуть что угодно, даже если тебе товар просто не понравился: по цвету, вкусу – тебе без вопросов вернут деньги. У меня есть знакомые, которые здесь покупают малину: кислая – идут, возвращают в магазин. Есть люди, которые возвращают косметику, потому что не понравился цвет помады, и её примут", – рассказывает украинка об американских реалиях.

Блогерша также обратила внимание на режим работы заведений. По её словам, во время поездки в Европу её удивило, что во многих странах по воскресеньям не работают супермаркеты и немало сервисов. В США же всё работает всю неделю. По её мнению, американская модель более удобна для потребителей, хотя Кристина и признаёт, что европейский подход лучше защищает интересы работников, обеспечивая им лучший баланс между работой и отдыхом.

Еда и культурное разнообразие. Еще одной причиной оставаться в США Кристина называет качество и разнообразие продуктов. В частности, она опровергла распространенное мнение о том, что продукты в США "пластиковые" и что в Америке нет вкусных блюд в ресторанах. Имея возможность сравнить еду в Европе и Америке, украинка пришла к выводу, что еда в США точно не хуже, а местами даже вкуснее. А поскольку США – страна иммигрантов, здесь такое же разнообразие ресторанов национальной кухни, как и в Европе.

Масштабы страны и разнообразие природы. По возвращении из Европы автор особенно ощутила разницу в масштабах. Она рассказывает, что привыкла к большим городам, просторным домам, широким дорогам и значительным расстояниям между населенными пунктами. А вотЕвропа кажется ей немного слишком маленькой и тесной.

Среди преимуществ США блогерша также упоминает местную природу. Хотя и Европа, и Америка могут похвастаться широким спектром климатических зон, именно в США природа выглядит более нетронутой, поскольку плотность населения значительно ниже.

"Говоря о природе в США, она здесь поражает своим разнообразием и размахом. Здесь есть океан, горы, пустыни, каньоны. Ну, а национальные парки США настолько огромны, что их порой можно сравнить с площадью некоторых европейских стран", – отметила Кристина.

Подводя итог, блогер подчеркивает, что ее выводы основаны исключительно на собственном опыте. Она отмечает, что знает людей, которые после жизни в США вернулись в Европу и считают это лучшим решением, поэтому универсальной страны для всех не существует. Пока же, по словам украинки, именно Соединённые Штаты больше всего соответствуют потребностям её семьи.

Украинцы за рубежом

Как писал УНИАН, Непал известен своими уникальными традициями и природными особенностями. Украинка рассказала, что типичный завтрак в Катманду стоит около 100 рупий (29 грн) и включает местные пельмени "момо" с различными начинками. Она также сравнила цены на продукты: яйца, овощи и соусы относительно недорогие, но фрукты в туристических местах могут стоить значительно дороже из-за завышенных цен.

Также мы приводили рассказ украинки, которая уже 12 лет живет в Норвегии. По ее словам, сложнее всего после переезда было привыкнуть к холодному климату и недостатку солнечного света, что часто вызывает сезонную депрессию. Она отметила особенности местного менталитета: норвежцы интроверты, избегают конфликтов, ценят баланс между работой и личной жизнью, а сверхурочная работа не является нормой.

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