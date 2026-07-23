Украина выигрывает для Запада Третью мировую, которую тот так и не осознал, – The Hill

Чтобы Запад окончательно одержал победу, он должен осознать, что глобальное противостояние действительно существует.

Героическое и весьма успешное сопротивление Украины российской агрессии, возможно, уже сейчас определяет исход глобального противостояния между демократическим миром и авторитарными режимами. Такое мнение высказали американские эксперты по вопросам национальной безопасности Марк Тот и Джонатан Свит в колонке для издания The Hill.

Авторы напоминают, что ещё в 2022 году они назвали полномасштабное вторжение России началом гораздо более широкого конфликта, выходящего далеко за пределы Украины. По их мнению, Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян действуют как союзники, тогда как западные столицы долгое время воспринимали войну лишь как региональное противостояние исключительно между Украиной и РФ.

Как отмечается в публикации, администрация тогдашнего президента США Джо Байдена не связывала российскую агрессию с действиями Китая вокруг Тайваня, военными провокациями КНДР или развитием иранской ядерной программы. Даже нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, по мнению авторов, не изменило этот подход.

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В то же время, отмечают эксперты, именно Украина с самого начала осознавала масштабы угрозы. Президент Владимир Зеленский еще накануне полномасштабного вторжения предупреждал, что "Европа и мир стоят перед крупнейшим кризисом безопасности со времен холодной войны".

Авторы также напоминают о недавнем заявлении главы украинского государства, который подчеркнул, что "Путин уже начал Третью мировую войну". "Остановить Путина сегодня и не позволить ему оккупировать Украину – это победа для всего мира", – сказал Зеленский.

Аналитики отмечают, что за годы войны украинские Силы обороны не только сдержали российские наступления, но и нанесли Москве значительные потери. В том числе и благодаря дальнобойным ударам по территории самой РФ.

По мнению Марка Тота и Джонатана Свита, успехи Украины уже влияют и на глобальную ситуацию. Они отмечают, что Россия вынуждена сокращать своё присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, а Китай более внимательно пересматривает свои возможные сценарии в отношении Тайваня, учитывая украинский опыт современной войны с широким использованием дронов.

"Третья мировая война еще не выиграна. Но Украина делает победу доступной для Запада – если только Вашингтон и Брюссель воспользуются этой возможностью", – резюмируют аналитики.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, несмотря на удары Украины по территории РФ, Кремль до сих пор не применил тактическое ядерное оружие, что свидетельствует о его ограниченной практической ценности в современной войне. Единственное, что дает России ядерный арсенал, – это то, что он не позволяет НАТО напрямую вступить в войну.

Также мы рассказывали, что российские власти готовят условия для будущей мобилизации и возможных беспорядков, которые могут ее сопровождать. В то же время окончательное решение о мобилизации зависит от Путина и его оценки ситуации на фронте и внутренней стабильности Кремля.

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