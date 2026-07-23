Быстрое утепление обернулось проблемой: на чердаке появились щели до 15 см

Одна ошибка может обойтись в немыслемую сумму.

Утепление чердака пенополиуретановой пеной – это быстрый и простой способ улучшить тепловой баланс частного дома. Оказывается, что даже лучший продукт не гарантирует эффективной изоляции, если его нанести неправильно.

Издание kb.pl пишет, что утепление пенополиуретановой пеной в последние годы набирает популярность. Заказчики оценили этот вид утепления, в частности, благодаря возможности очень быстрого монтажа. Опытная бригада способна утеплить около 300 м² площади за один день.

Важно, чтобы нанесение пенополиуретана методом распыления не сказывалось негативно на качестве утепления. Перед началом нанесения необходимо очистить поверхность и убедиться, что кровельная мембрана хорошо натянута. Ведь любые упущения могут повлиять на долговечность теплоизоляционного слоя, в чем убедился житель Польши Петр.

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Мужчина решил утеплить чердак пенополиуретаном – работу выполняла одна из местных бригад. Специалисты молниеносно справились с работой – им понадобился всего один день, чтобы нанести пену. Заказчик остался доволен результатом. Однажды зимней ночью его разбудили громкие звуки, напоминающих выстрелы. Мужчина не мог понять, где источник звуков. Только осенью он обнаружил виновника – это была растрескивающаяся пенополиуретановая (PUR) пена. В некоторых местах появились трещины диаметром 10–15 см. Кроме того, пена отстала от поверхности.

Представители компаний, занимающихся утеплением чердаков полиуретановой пеной, часто подчеркивают, что одной из важнейших задач - правильная подготовка основания. Поверхность, на которую будет наноситься пена, должна быть сухой и чистой. Ведь пыль, жир и влага могут ухудшить адгезию материала.

Перед началом работ необходимо также защитить электропроводку, трубопроводы и вентиляционные каналы. Специалисты рекомендуют заделать крупные отверстия и должным образом подготовить кровельную мембрану.

Кроме того, эффективность нанесения зависит, в частности, от погодных условий. Температура окружающей среды и основания не должна быть ниже 5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%, а влажность основания – 15%.

Для исправления ошибки специалистам пришлось демонтировать перегородки из гипсокартона. В местах, где появились щели, снова пришлось впрыснуть пену. Затем подрядчики установили перегородки и покрасили чердак.

Специалисты единодушно подчеркивают, что правильная подготовка чердака оказывает огромное влияние на долговечность изоляции из пены PUR. Также необходимо тщательно проверить конструкцию крыши, провести измерения и оценить состояние поверхности, на которую будет наноситься пена.

Нанесение пенополиуретановой пены методом распыления выглядит очень эффектно, но, вопреки видимости, это не простой процесс. Правильное распыление требует навыка, поскольку пена должна наноситься равномерно, слой за слоем, до достижения требуемой толщины. Слишком быстрый темп работ или полное игнорирование контроля качества увеличивают риск допущения ошибки. Неправильно нанесенная пена может привести к образованию тепловых мостов, утечкам и снижению эффективности утепления, что отразится на счетах за отопление.

Ранее УНИАН писал, какой популярный метод утепления на самом деле вредит дому.

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