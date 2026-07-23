Россия начала закупать у Индии бензин из своей же нефти, - FT

Танкер с 42 000 тонн бензина должен прибыть в воскресенье в нефтяной терминал на севере РФ.

Россия начала закупать топливо у Индии. Украинские беспилотники разрушили часть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, что сократило внутреннюю переработку примерно на 40%, пишет газета Financial Times.

Согласно данным аналитической компании Kpler, танкер с 42 000 тонн бензина, произведенного на индийском нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре, должен прибыть в воскресенье в "Белое Море" – нефтяной терминал на севере России.

Отмечается, что партия топлива с нефтеперерабатывающего завода в Вадинаре была погружена на судно под названием "Агни" 18 июня. 6 июля танкер перегрузил весь груз на судно Garnet в районе Дамиетта-Лайт у побережья Средиземного моря в Египте. По состоянию на 22 июля Garnet следовал на север вдоль побережья Норвегии.

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Компания "Вадинар" принадлежит индийской Nayara Energy, в которой российская государственная компания "Роснефть" владеет долей в 49%. Согласно данным Kpler, более 90% нефти, переработанной на заводе "Вадинар" в 2026 году, поступило из России. Таким образом, переработанная российская нефть возвращается из страны, которая с 2022 года стала её основным импортером.

Компания "Nayara" заявила, что "не продавала и не планирует продавать топливо российским компаниям", а также что "по-прежнему привержена обслуживанию индийского рынка и удовлетворению спроса на топливо по всей территории Индии".

В начале июля агентство Reuters сообщило, что из Индии в Россию отгрузили не менее 60 000 тонн бензина, что соответствует примерно 60% суточного потребления страны. Партия из Индии, которая должна прибыть в Россию на этой неделе, по-видимому, является крупнейшей единичной партией импортного бензина с момента начала топливного кризиса, однако это не единственный источник топлива.

Беларусь, которая в основном перерабатывает российскую нефть, также значительно увеличила объемы продаж бензина в Москву. По данным российского "Центра ценовых ориентиров", предоставленным FT, в июне она продала России 184 000 тонн, что в три раза больше, чем в предыдущем месяце, и в 184 раза больше, чем в июне годом ранее.

Вице-премьер России Александр Новак 8 июля подтвердил начало импорта "нефтепродуктов". Кроме того, Владимир Путин упомянул о топливном кризисе, но заявил, что эти "трудности" носят "временный" характер и не повлияют на "общую динамику экономики".

Эксперт по России из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге заявил, что импорт, наряду с другими государственными мерами, как снижение требований к качеству топлива и адаптация логистики, помог РФ смягчить последствия кризиса, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Дефицит топлива в РФ – последние новости

Украина целенаправленно бъет по нефтеперерабатывающим заводам и в целом по нефтяной инфраструктуре России, что привело к проблемам в переработке. Почти 90% российских регионов с июня сталкиваются с нормированием или дефицитом топлива. Причиной этого являются удары Украины по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ.

20 июля стало известно, что в Псковской области силовики проводят рейды с целью выявления у местных жителей запасов дефицитного бензина. Тогда сообщалось, что на нарушителей составляют протоколы, по которым предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, власти России перенаправляют поставки топлива из Сибири и увеличивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит в Московском регионе.

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