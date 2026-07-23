Порты 'заморожены', фермеры несут убытки: эксперт оценил, будет ли в Украине голод

При неблагоприятном сценарии значительная часть урожая останется несобранной на полях.

Из-за остановки экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины по морю в результате атак российских оккупантов фермеры несут существенные убытки. Ситуация может стать критической через 2-3 месяца, считают эксперты.

При таком негативном сценарии фермеры частично прекратят уборку урожая, а некоторым регионам мира грозит продовольственный кризис. Однако Украине голод не грозит, говорит в беседе с УНИАН президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Урожай останется несобранным, потому что кто-то будет считать и скажет, что лучше мне не собирать, так как потери будут меньше. Но даже при самом пессимистичном сценарии это не создаст угрозы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Не может случиться так, что мы потеряем 80% посевных площадей. Это невозможно. Нам достаточно 20% этих площадей, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка", - говорит Козаченко.

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А вот в отношении стран, которые зависят от поставок украинской пшеницы, ситуация будет совершенно иной.

"Огромные потери понесут население отдельных стран, особенно африканского континента, куда мы поставляли зерно напрямую или через посредников. И в других странах тоже будут иметь место такие, к сожалению, ужасные явления, как голодная смерть", - констатирует эксперт.

Специалист указывает на ещё одну проблему, помимо неубранного урожая. Если не удастся своевременно реализовать урожай, его качество будет ухудшаться, предупреждает Козаченко. Козаченко объясняет:

"Зерно будут продавать дешевле, оно будет терять свое качество - особенно если его хранят на так называемых напольных элеваторах. Не в металлических конструкциях, а в таких, где зерно высыпают прямо на небольшую площадку под навесом. Если продукция хранится там более года, то её качество уже не соответствует стандартам, при которых её можно продавать".

Остановка морского экспорта из Украины - главные новости

Суда перестали заходить в морские порты Украины, однако о блокаде морского экспорта пока речь не идет, уверяет министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

В целом накопление зерна на внутреннем рынке вследствие остановки работы портов будет сдерживать подорожание продуктов питания. Однако логистические проблемы могут привести к росту стоимости импортных товаров, электроники и строительных материалов, считают эксперты.

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