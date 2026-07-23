Благодаря трекеру мужчина нашел свой кошелек за 1000 км в другой стране

Итальянец забыл кошелек в самолете, и ему пришлось лететь за ним в Варшаву.

Итальянец забыл свой бумажник в самолете, приземлившемся в аэропорту Бари, и подумал, что навсегда потерял свои карты и документы. Однако спрятанный внутри трекер показал, что бумажник продолжил свой путь самостоятельно и прибыл более чем за 1000 километров, в Польшу. Два дня спустя мужчине пришлось лететь туда, чтобы вернуть его, пишет Corriere della Serra.

Это произошло 15 июля 2026 года. Сразу после выхода из самолета в Бари Джанни Латорре обнаружил, что его бумажник пропал. Внутри находились его банковские карты, американские водительские права, американская медицинская страховка и Bluetooth-трекер, способный передавать местоположение пропавшего предмета.

Итальянец открыл приложение, подключенное к устройству, и увидел, что бумажник все еще находится в самолете. Он попросил разрешения вернуться на борт, чтобы поискать его, но ему отказали, поскольку самолет уже был занят уборочной бригадой.

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Затем Латорре отправился в бюро находок в аэропорту Бари и назвал номер своего места. Ему сказали, что бумажник будет передан в бюро находок, если его найдут. Однако прошло несколько часов, а мужчина так и не получил никакой информации.

Трекер появился в Варшаве

В какой-то момент трекер перестал передавать данные о местоположении. Латорре опасался, что кошелек нашел кто-то, кто отключил устройство. Чтобы избежать потери денег со своих счетов, итальянец заблокировал все свои карты и обратился в полицию, заявив о пропаже кошелька. По сообщениям, сотрудники полиции посоветовали ему подождать еще несколько часов.

Когда он уже почти потерял надежду, устройство снова появилось в сети. Приложение показало, что кошелек находится не в Италии, а в варшавском аэропорту Модлин в Польше. Кошелек был найден там командой, убиравшей самолет, и передан в бюро находок. Вещь, забытая после приземления в Бари, осталась в самолете и прибыла вместе с ним в Варшаву.

Пришлось лететь в Варшаву

Латорре связался с аэропортом в Польше и получил подтверждение, что его бумажник найден. Однако проблема не была полностью решена. Представители аэропорта сообщили ему, что не могут отправить бумажник по почте, поскольку в нем находятся личные документы. Чтобы забрать его, ему пришлось лично поехать в Варшаву. Спустя два дня после того, как итальянец забыл кошелек и документы в самолете, ему пришлось купить билет и полететь в Польшу.

После того как Джанни Латорре вернул свои вещи, он публично поблагодарил сотрудников варшавского аэропорта Модлин и уборщиков, которые вернули ему бумажник. Однако мужчина раскритиковал то, как была урегулирована ситуация в Бари, где ему не предоставили четкой информации о пропавшей вещи.

Как уберечься от карманников

Напоним, что туристка придумала легкий способ защитить сумку от карманников при помощи заколки. Она советует закрепить собачку от молнии при помощи заколки-крабика, зафиксировав ее возле ремешка. Таким образом в людных местах карманникам будет сложно незаметно вытащить из сумки кошелек.

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