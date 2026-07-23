Блокада портов отразится на ценах: аналитик назвал товары, которые подорожают

Масштаб последствий будет зависеть от продолжительности возможной блокировки портов.

Приостановка работы украинских портов из-за российских атак может по-разному повлиять на цены. С одной стороны, избыток зерна на внутреннем рынке будет сдерживать рост цен на продукты питания, с другой – логистические проблемы могут привести к росту стоимости импортных товаров, электроники и строительных материалов, рассказал УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, если экспорт зерна по морю будет ограничен, в Украине сформируется дополнительное предложение агропродукции, что станет сдерживающим фактором для продовольственной инфляции.

"Формируется дополнительное предложение зерна внутри страны, что будет сдерживать инфляцию. Мы не можем его вывезти, поэтому на внутреннем рынке это будет сдерживать цены", – пояснил эксперт.

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В то же время, подчеркнул он, негативный эффект проявится из-за удорожания логистики. В частности, после отказа крупнейшего контейнерного перевозчика Maersk заходить в украинские порты импортные грузы придется доставлять по более длинным маршрутам – по железной дороге или через порты соседних стран.

"Мы увидим снижение давления на продовольственную составляющую на внутреннем рынке за счет дополнительного предложения, но вырастет стоимость импортных товаров, которые ранее поступали через порты. Теперь они должны будут перевозиться по железной дороге или через другие порты, то есть через значительно более длинное логистическое плечо", – отметил Шевчишин.

По его оценке, больше всего рискуют подорожать электроника, китайские товары, энергетическое оборудование, а также отдельные импортные продукты, в частности бананы и другие фрукты, которые традиционно поставлялись морским путем.

Кроме того, проблемы могут возникнуть и в металлургической отрасли. Из-за трудностей с экспортом украинской продукции и осложнений с импортом сырья и материалов будут расти затраты, что может отразиться на стоимости строительства и других отраслей. Эксперт также обратил внимание, что дополнительное давление на цены может создать возможное повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци".

"Это создает замкнутый круг, который существенно будет толкать цены вверх", – отметил Шевчишин.

В то же время он подчеркнул, что масштаб последствий будет зависеть от продолжительности возможной блокировки портов. Если перебои будут кратковременными, логистика быстро восстановится, цены могут вернуться к прежним уровням, а долгосрочным фактором останется лишь подорожание топлива.

Атаки РФ на морские порты Украины – последние новости

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в результате российских атак на портовую инфраструктуру и транспортные суда морской экспорт продукции АПК из Украины фактически остановился. Ситуация пока не является критической, но может стать таковой через два-три месяца.

В свою очередь министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что заход судов в порты Украины полностью приостановлен, хотя о блокаде морского экспорта пока речь не идет. Текущая ситуация длится четыре дня, поэтому пока не оказывает критического влияния на объемы поставок, заверил министр и призвал не поддаваться панике.

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