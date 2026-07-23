В Нидерландах построят футуристическое сооружение, которое станет новым чудом света (фото)

Здание будет напоминать огромные каменные глыбы, внутри откроют масштабное интерактивное пространство, гостиницу и ресторан.

В Нидерландах представили проект футуристического здания, которое должно стать новой архитектурной достопримечательностью и символом борьбы с изменением климата. Как пишет The Independent, необычное сооружение построят в Роттердаме.

Сообщается, что инициатором проекта выступило социальное предприятие Shift, которое в прошлом году объявило международный конкурс на разработку дизайна своей будущей штаб-квартиры.

По замыслу организаторов, это будет интерактивное пространство, где посетители смогут погрузиться в видение устойчивого будущего. Проект должен вдохновлять людей на перемены и привлекать внимание к проблеме климатического кризиса.

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Победителем конкурса стало архитектурное бюро MVRDV, которое и реализует эту амбициозную концепцию. Проект получил название Rotterdam Rocks!. Его планируют воплотить в новом районе Waterkant, который сейчас строится на южном берегу реки Маас.

По данным СМИ, архитекторы предложили необычный дизайн: здание будет состоять из семи гигантских каменных глыб, словно уложенных одна на другую.

Предусмотрены три отдельных маршрута для посетителей: один будет вести к гостинично-ресторанной части комплекса, второй – к выставочному пространству, третий будет проходить по внешнему серпантину вдоль фасада и подниматься на смотровую площадку.

Наружные стены сооружения будут иметь специальные углубления, в которых смогут скапливаться почва и вода, что создаст условия для роста растений и обитания мелких животных и насекомых.

Одной из главных частей комплекса станет интерактивная выставка Elysium площадью 5 тыс. кв. м. Здесь с помощью искусства и мультимедийных инсталляций посетителям будут демонстрировать возможные сценарии будущего человечества и роль каждого человека в его формировании.

Помимо выставочной зоны, в здании планируется обустроить: отель на 200 номеров; помещения для образовательных программ; площадки для бизнес-мероприятий; пространства для встреч местных сообществ; фудкорт; ресторан; смотровую площадку.

Авторы проекта хотят вдохновить людей менять мир

Основатель Shift Дон Ритцен подчеркнул, что изменение климата является одним из самых серьезных вызовов современности, поэтому требует столь же масштабного символа.

"Смелый и узнаваемый дизайн Rotterdam Rocks приглашает людей задуматься над важнейшими вопросами нашего времени. Откуда мы пришли? Куда движемся? Какую роль каждый из нас может сыграть в формировании будущего планеты? Благодаря удивлению, любопытству и силе воображения это здание побудит посетителей по-новому взглянуть на будущее и свое место в нем", – отметил он.

По словам Ритцена, главная цель проекта – показать, что каждый человек способен внести свой вклад в создание более устойчивого будущего, даже если начнёт с небольших изменений в повседневной жизни.

Член городского совета Роттердама Шанталь Зегерс заявила, что город активно внедряет политику развития "зеленой" и устойчивой к климатическим изменениям инфраструктуры.

"Приятно видеть, что Shift разделяет эти стремления. Это проявляется не только в оригинальной и знаковой архитектуре, но и в программе, которая будет вдохновлять жителей Роттердама и гостей города присоединяться к созданию устойчивого будущего", – сказала она.

После завершения строительства организаторы рассчитывают, что "посольство" Rotterdam Rocks ежегодно будут посещать сотни тысяч человек.

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