Кремль готовится к беспорядкам из-за мобилизации: в ISW объяснили, что задумал Путин

Аналитики отметили несколько важных нюансов, которые кое-что говорят о планах Кремля.

Российские власти приступили к созданию условий для будущей мобилизации и подготовке к беспорядкам, которые могут возникнуть из-за нее.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Госдума РФ приняла закон, позволяющий россиянам с судимостями за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, заключать контракты с Министерством обороны во время официальной мобилизации.

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин отметил, что закон расширит круг россиян, имеющих право на военную службу, и "будет способствовать усилиям России" по набору военнослужащих для войны против Украины в этом году.

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Аналитики напомнили, что в конце 2025 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему развертывать резервистов в районах боевых действий без объявления мобилизации. Аналитики ISW считают, что Кремль воспользуется этим законом для проведения постепенных призывов резервистов.

В ISW отметили, что власти РФ создают условия для того, чтобы объявить официальную мобилизацию и, вероятно, ввести военное положение, готовясь к возможным общественным беспорядкам, поскольку мобилизация довольно непопулярна в российском обществе.

Однако при этом, как отметили аналитики, окончательное решение об объявлении мобилизации остается за Путиным и зависит от его собственной оценки ситуации на фронте и внутренней стабильности Кремля. В настоящее время неясно, примет ли Путин такое решение в ближайшее время и в каком формате может пройти мобилизация.

Мобилизация в России

18 июля Центр противодействия дезинформации сообщал, что РФ через несколько месяцев планирует мобилизовать более 500 тыс. человек для восполнения потерь и возможного открытия нового направления фронта.

Сообщалось, что часть мобилизованных отправят на Донбасс через две недели после призыва, а остальных будут готовить около месяца для возможного открытия нового направления боевых действий.

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