Военные начали получать ударные дроны Virtus, способные поражать движущиеся цели

Дрон разгоняется до скорости 250 км.

Силы обороны начали получать ударные беспилотники Virtus от немецкой компании Stark Defence, которые ранее прошли испытания в Запорожье. А финансирует закупки правительство Германии, пишет портал "Милитарный".

По информации издания Spiegel, компания уже несколько месяцев поставляет Украине эти беспилотники. Количество дронов, уже поставленных войскам, не раскрывается.

Отмечается, что компания также отказалась сообщить, как проявили себя эти беспилотники в боевых условиях, а также какие украинские подразделения их получили. Кроме того, запланированную демонстрацию полёта дрона Virtus в последний момент отменили.

Видео дня

Что известно о дронах Virtus

Это дрон вертикального взлета и посадки размером 1,8 на 1,8 м. Крейсерская скорость составляет 120 км/ч, а при пикировании он разгоняется до 250 км/ч. Он может поражать как стационарные, так и подвижные цели. Аккумуляторы обеспечивают время работы до 1,5 часа. Производитель отмечал, что дрон можно посадить, если цель не была обнаружена.

Он может нести боевую часть весом 5 кг на расстояние более 100 км. При этом, в зависимости от потребностей, боевая часть может быть фугасной или осколочной.

Оборонное сотрудничество Украины с Германией – больше новостей

Напомним, что Украина и Германия укрепят сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. В планах – ускорить разработку средств противодействия баллистическим ракетам. В частности, украинский проект "Фрея" предусматривает создание баллистического щита в Европе.

В мае Украина получила от Германии новую пусковую установку для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Она укрепила существующую систему ПВО в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: