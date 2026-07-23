В Португалии запрещают рыбачить и играть в футбол на пляжах

Новые строгие правила на португальских пляжах грозят туристам штрафами до 4000 евро.

Португальские пляжи считаются одними из самых популярных в Европе, что вынуждает местные власти вводить все новые ограничения и штрафы.

Как пишет The Sun, Национальное морское управление Португалии издало ряд новых строгих пляжных запретов, которые распространяются как на материковую часть страны, так и на отдаленный остров Мадейра.

Среди прочего, отдыхающим запрещается играть в футбол или теннис на пляжах, за исключением специально отведенных для этого зон.

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Кроме того, пляжникам теперь запрещается использовать во время отдыха собственные звуковые колонки.

Также на пляжах запрещается устанавливать палатки, разжикать костры и жарить барбекю.

Помимо этого, запрет затронул и популярные водные активности – виндсерфинг, кайтсерфинг и серфинг, которые теперь должны проводиться только в специально отведенных зонах.

Гидроциклы и другие моторизованные плавсредства также запрещаются в зонах для купания и должны использовать специально отведенные коридоры.

Рыбачить на местных пляжах теперь можно только после окончания купального сезона.

На некоторых португальских пляжах также есть специальные зоны для установки зонтиков, но они не могут занимать более 30% пляжа или 50% береговой линии. Остальная часть пляжа предназначена для общественного пользования.

Штрафы за варьируются в зависимости от нарушения. Например, за использование громкоговорителей туристов могут оштрафовать на сумму от 200 до 4000 евро, а за самовольный кемпинг или игру в футбол на пляже придется уплатить штраф от 30 до 100 евро. А вот за заход в зону купания во время занятий серфингом туристов могут оштрафовать на сумму от 55 до 550 евро.

При этом новые правила касаются не только океанского побережья, но также распространяются и на пляжи внутренних рек, а для каждого пляжа установлены разные сроки действия правил.

Пляжи в Португалии

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты Post Office назвали курортный регион Альгарви на юге Португалии лучшим бюджетным направлением в Европе для семеного отдыха этим летом.

В свою очередь журналисты Which? Travel назвали 5 пляжей Португалии, которые, по их мнению, намного лучше распиаренного Алгарви.

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