Этот фильм провалился в кинотеатрах, но стал №1 на Netflix в 67 странах

Картина возглавила мировой рейтинг самых популярных неанглоязычных фильмов платформы.

Испано-мексиканский фильм "Желание" (Pragnienie) стал одним из самых неожиданных хитов стримингового сервиса Netflix. Всего за три месяца картина прошла путь от провала в кинотеатрах до мирового успеха на платформе. После неудачного проката лента неожиданно стала самым популярным фильмом стриминга сразу в 67 странах, пишет gry-online.pl.

За неделю с 13 по 19 июля картина собрала 12,9 миллиона просмотров и возглавила мировой рейтинг самых популярных неанглоязычных фильмов Netflix. Неделей ранее она уже занимала первое место в 24 странах, а также входила в топ-10 в 85 странах. В Польше фильм до сих пор удерживает лидерскую позицию.

Контраст с кинотеатральными результатами оказался поразительным. После майской премьеры в Испании фильм посмотрели всего 1 443 зрителя, а сборы составили менее 10 тысяч евро. В Мексике картина выступила немного лучше, собрав около 255 тысяч евро, однако эти показатели были далеки от громкого успеха, которого лента добилась в стриминге.

Видео дня

Фильм "Желание" - что важно знать

Сюжет фильма "Желание" рассказывает о замужней адвокате, которая заводит роман с тренером по плаванию своей дочери. Постепенно запретная связь превращается в опасную игру, последствия которой выходят из-под контроля всех участников. Netflix рекомендует фильм зрителям старше 16 лет.

При этом популярность картины не сопровождается высокими оценками критиков и зрителей. На IMDb фильм получил 4,3 из 10, на Filmweb – 4,4 из 10, а на Letterboxd – 2,2 из 5, однако это не помешало ему стать одним из самых просматриваемых релизов сервиса.

Напомним, ранее был назван лучший фильм за всю историю кино.

Вас также могут заинтересовать новости: