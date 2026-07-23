24 июля в Киеве задождит

Перед выходными, 24 июля, в Киеве будет тепло, но ожидается дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +15°, а днем воздух прогреется до +23°...+25°. Ожидается переменная облачность, дождь. по Киевской области - гроза.
Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного тсолба.
Погода 24 июля
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +12°, днем +19°, дождь с грозой.
В Луцке будет пасмурно, ночью +11°, днем +18°, ливень, гроза.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +13°, днем +21°, ливень.
В Тернополе 24 июля ночью +12°, днем +19°, пасмурно, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +20°, дождь, гроза.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, дождь, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем будет +21°, переменная облачность, ливень, гроза.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +14°, днем +21°, дождь с грозой.
В Виннице завтра будет +13°...+23°, переменная облачность, дождь с грозой.
В Житомире в пятницу ночью +12°, днем +21°, переменная облачность, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, переменная облачность, дождь.
В Черкассах завтра ночью +16°, днем +24°, переменная облачность, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, переменная облачность.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +15°...+24°.
В Одессе 24 июля - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +24°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +17°, днем +25°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, переменная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, пасмурно.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +23°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, переменная облачность.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +16°...+25°, дожди.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.