24 июля в Киеве задождит

Температура в столице будет комфортной.

Перед выходными, 24 июля, в Киеве будет тепло, но ожидается дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +15°, а днем воздух прогреется до +23°...+25°. Ожидается переменная облачность, дождь. по Киевской области - гроза.

Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного тсолба.

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Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +12°, днем +19°, дождь с грозой.

В Луцке будет пасмурно, ночью +11°, днем +18°, ливень, гроза.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +13°, днем +21°, ливень.

В Тернополе 24 июля ночью +12°, днем +19°, пасмурно, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +20°, дождь, гроза.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, дождь, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем будет +21°, переменная облачность, ливень, гроза.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +14°, днем +21°, дождь с грозой.

В Виннице завтра будет +13°...+23°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Житомире в пятницу ночью +12°, днем +21°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +16°, днем +24°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, переменная облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +15°...+24°.

В Одессе 24 июля - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +17°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, пасмурно.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +23°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +16°...+25°, дожди.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.

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