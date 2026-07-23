Что произойдет с организмом, если регулярно есть персики: 9 полезных изменений

Они полезны для кожи, глаз и контроля веса.

Персики – не только очень вкусные и ароматные летние фрукты, они также очень полезны для здоровья.

Как пишет verywellhealth.com, регулярное употребление персиков может улучшить здоровье кожи и пищеварительной системы благодаря высокому содержанию витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Этот низкокалорийный фрукт также способствует увлажнению и помогает предотвратить болезни сердца.

Диетологи назвали 9 преимуществ от включения персиков в каждодневный рацион.

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1. Поддерживают здоровье вашей кожи

Персики содержат витамин С и бета-каротин. Сочетание этих питательных веществ может помочь поддержать здоровую, сияющую кожу.

В частности, витамин С способствует выработке коллагена и повышению эластичности кожи. Бета-каротин также может защищать кожу от солнечных ожогов и улучшать общее состояние кожи.

2. Поддержание водного баланса

Клеткам, тканям и органам организма необходима вода для нормального функционирования. Каждый персик содержит около 130 граммов воды, что помогает поддерживать водный баланс.

3. Пищеварение получает пользу от клетчатки

Один персик содержит около 2,2 г пищевой клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника, предотвращает запоры и способствует регулярному опорожнению кишечника.

4. Поддерживают здоровье сердца

Персики богаты калием и антиоксидантами. Калий помогает расслабить кровеносные сосуды и регулирует частоту сердечных сокращений. Антиоксиданты в персиках также могут помочь уменьшить воспаление, которое может привести к проблемам с сердцем.

Некоторые лабораторные исследования показывают, что соединения персиков могут помочь снизить уровень ЛПНП (плохого) холестерина и повысить уровень ЛПВП (хорошего) холестерина.

5. Польза для контроля веса

Один средний персик содержит около 50 калорий, поэтому регулярное употребление этого фрукта может помочь вам поддерживать здоровый вес. Персики также могут удовлетворить тягу к сладкому без добавления сахара, жиров, натрия или искусственных ингредиентов.

6. Возможное снижение риска рака

Персики богаты витамином С, бета-каротином и полифенолами, которые могут помочь бороться со свободными радикалами в организме. Природные соединения в персиках также снижают воспаление.

Некоторые лабораторные исследования показали, что экстракты персиков могут замедлять рост раковых клеток, особенно при раке толстой кишки и молочной железы. Однако необходимы дополнительные исследования.

7. Снижают риск заболеваний глаз

Персики содержат антиоксиданты лютеин, зеаксантин и бета-каротин, которые помогают защитить глаза от повреждений. Бета-каротин важен для хорошего зрения, особенно в условиях низкой освещенности. Некоторые исследования показывают, что потребление большого количества лютеина и зеаксантина снижает риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

8. Укрепляют иммунитет

Антиоксиданты в персиках стимулируют организм к выработке белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями. Они также могут уменьшать воспаление. Кроме того, некоторые исследования показывают, что содержащиеся в персиках соединения борются с бактериями.

9. Могут уменьшить симптомы аллергии

Природные антиоксиданты в персиках уменьшают воспаление, что может успокоить иммунный ответ организма на аллергию. Одно исследование показало, что экстракты косточек персика могут предотвратить высвобождение гистаминов (химических веществ, которые организм вырабатывает для борьбы с аллергенами) в кровь.

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