Совладелец 'Карпатнефтехима' Веселый призвал других акционеров поддержать продажу сырья для погашения задолженности по зарплате

Совладелец ООО "Карпатнефтехим" Андрей Веселый, который через инвестиционный фонд "Герион Уорлд" владеет 33% корпоративных прав предприятия, заявил, что выступает за скорейшую реализацию имеющегося сырья, чтобы направить полученные средства на погашение задолженности по заработной плате перед работниками. В то же время он подчеркнул, что самостоятельно не может принять такое решение, поскольку является миноритарным совладельцем, а окончательное решение зависит также от позиции двух других участников общества, которые находятся за пределами Украины.

"Я являюсь миноритарным совладельцем. Через "Герион Уорлд" мы владеем 33% корпоративных прав предприятия. Есть еще два акционера, которые находятся за пределами Украины и также влияют на принятие решений. Именно поэтому для реализации этого решения мне необходима их поддержка", – сказал Веселый.

По его словам, в условиях полномасштабной войны полноценная работа крупного нефтехимического предприятия фактически невозможна.

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"Основной фактор, определяющий сегодня работу предприятия, – это война. Пока она продолжается, не существует алгоритма, по которому такой завод мог бы полноценно работать. Каждая воздушная тревога означает остановку производства", – отметил он.

Веселый подчеркнул, что главным приоритетом для него является сохранение трудового коллектива.

"Для меня самое важное – люди. Именно для того, чтобы сохранить уникальный коллектив предприятия, мы используем остатки сырья, которые были завезены еще до начала полномасштабного вторжения – до 24 февраля 2022 года", – сказал совладелец.

По словам Веселого, реализация этого сырья позволит направить средства на выплату задолженности работникам, которые уже длительное время не получают заработную плату в полном объеме.

"Моя позиция в отношении предприятия неизменна: прежде всего необходимо максимально рассчитаться с коллективом, который уже более двух лет либо вообще не получает заработную плату, либо получает ее лишь частично. Именно поэтому главной целью для меня как совладельца является аккумулирование средств и максимальное погашение задолженности по заработной плате.

Я убежден, что в нынешних условиях реализация имеющегося сырья – единственное правильное решение. Это позволит выполнить обязательства перед работниками, а уже после этого работать над долгосрочной стратегией развития предприятия", – подытожил он.

Напомним, ранее инвестиционный фонд "Герион Уорлд", через который Андрей Веселый владеет 33% корпоративных прав ООО "Карпатнефтехим", сообщил, что поддерживает как можно более быстрое погашение задолженности по заработной плате перед работниками и выступает за реализацию имеющегося сырья. В фонде подчеркнули, что продажа должна осуществляться по прозрачному механизму с гарантированным поступлением средств на счета предприятия. Такую позицию объяснили тем, что ранее уже были случаи, когда после отгрузки продукции средства за неё предприятие не получило. Именно поэтому фонд предложил механизм поэтапной реализации сырья, который был поддержан общим собранием участников общества.

Напомним, ранее мэр Калуша Андрей Найда сообщил, что 22 июля состоялась открытая встреча с работниками ООО "Карпатнефтехим", инициированная для поиска реальных путей выхода из сложившейся на предприятии критической ситуации.

Мэр Калуша напомнил, что работники предприятия, обеспечивающего очистку сточных вод в регионе, не получают заработную плату с 2023 года.

"Именно они обеспечивают очистку сточных вод, подачу воды для предприятий промышленной зоны, в том числе перемещенного бизнеса, поддерживают работу систем, от которых зависит экологическая и техногенная безопасность не только Калушской общины, но и значительной части области", – подчеркнул Найда.

Андрей Веселый подчеркнул, что в этой ситуации ответственность должны взять на себя не только акционеры предприятия, но и власти.

"Прежде всего необходимо обеспечить максимальную прозрачность в вопросе поступления средств от реализации сырья. Важно, чтобы общество понимало, какой объем средств получен, как они распределяются, какая часть направляется на выплату заработной платы работникам, а какая – на обеспечение работы подразделений и другие первоочередные нужды предприятия. В то же время ответственность за сложившуюся в общине ситуацию лежит не только на совладельцах и руководстве завода "Карпатнефтехим". Свою долю ответственности должны взять на себя также городские власти и государственные контролирующие органы, которые должны обеспечить надлежащий контроль и способствовать урегулированию ситуации. Особое внимание необходимо уделить погашению задолженности за услуги, предоставленные подразделением очистных сооружений "Карпатнефтехим". Это является одним из ключевых элементов стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойной работы критически важного для общины объекта", – подчеркнул он.

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