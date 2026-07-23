Sony представила полный трейлер 'Обители зла' Зака Креггера (видео)

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила первый полноценный трейлер фильма ужасов "Обитель зла" (Resident Evil), который должен стать новым взглядом на популярную кинофраншизу, основанную на серии видеоигр от Capcom.
Теперь в центре сюжета окажется медицинский курьер по имени Брайан, который в одну роковую ночь невольно попадает в эпицентр безумной гонки за выживание, когда ему поручают доставить таинственный груз в печально известный Раккун-Сити.
Главную роль в фильме сыграл Остин Абрамс ("Одинокие волки", "Оружие", сериалы "Ходячие мертвецы", "Эйфория").
Также в картине снялись Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Черный куклукскланивец", "Круэлла", "Фантастическая четвёрка: Первые шаги", "Голый пистолет"), Зак Черри ("Человек-паук: Возвращение домой", сериалы "Ты", "Разрыв", "Фоллаут") и Кейли Рис (сериал "Настоящий детектив: Ночная страна").
Снял новинку один из ярчайших хоррор-режиссеров последних лет Зак Креггер ("Варвар", "Оружие").
Как ранее сообщала пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 17 сентября 2026 года.
Resident Evil – история франшизы
Первая видеоигра Resident Evil от японской компании Capcom, также известная на родине под названием Biohazard, вышла в 1996 году и мгновенно стала хитом.
Вначале события разворачивались в особняке в городке Раккун-Сити, наполненном зомби и мутантами, куда попал отряд спецназа. Но довольно быстро франшиза разрослась до многочисленных продолжений в различных локациях и жанрах.
Разумеется, очень скоро Голливуд взялся за экранизацию хита, которую доверили английскому режиссеру Полу Андерсону. Первый фильм "Обитель зла" вышел в 2002 году, а главную роль в нем сыграла Милла Йовович. Всего эта франшиза насчитывала шесть фильмов, последний из которых вышел в 2017 году. Во всех них главную роль играла Йовович, а Андерсон также снял четвертую, пятую и шестую части. При этом в 2009 году Йовович и Андерсон официально поженились после нескольких лет отношений, вместе они воспитывают троих детей.
В 2021 году франшизу пытались перезапустить фильмом "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити" от Йоханнеса Робертса, а затем еще в 2012 году сериалом "Обитель зла" от Netflix. Впрочем, эти попытки оказались не слишком удачными.