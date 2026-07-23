Получил работу с отсрочкой: эксперты объяснили, нужно ли лично уведомлять ТЦК

Отсрочка предоставляется, например, некоторым работникам учебных заведений.

Если военнообязанный переходит с одного места работы, дающего отсрочку от мобилизации, на другое место работы, также дающее отсрочку, то лично уведомлять об этом ТЦК не обязательно. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Как отмечает издание, вопрос смены места работы часто вызывает беспокойство у работников, пользующихся отсрочкой от мобилизации. Однако действующее законодательство не возлагает на них обязанности самостоятельно информировать ТЦК о новом трудоустройстве, если право на отсрочку сохраняется.

Авторы материала напоминают, что законодательство определяет ряд оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации. В то же время она не предоставляется автоматически – человек должен подтвердить наличие соответствующих оснований в установленном порядке. Одной из категорий, которые могут воспользоваться таким правом, являются работники учебных заведений, если они соответствуют требованиям законодательства.

Видео дня

"Если работник увольняется из одного учебного заведения и переходит на работу в другое, где также будет иметь право на отсрочку, сам факт смены места работы не лишает его этого права", – говорится в публикации.

Как пишет издание со ссылкой на разъяснения юристов, в такой ситуации военнообязанный не должен обращаться в ТЦК лично. Вместо этого обязанность по передаче необходимой информации возлагается на работодателей.

"За несообщение в ТЦК о таком изменении в случае, когда соответствующую информацию предоставляют работодатели, штраф не предусмотрен", – добавляет издание.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине ввели новый порядок добровольного призыва в обход ТЦК, который упрощает процедуру и делает ее более прозрачной. Теперь командиры воинских частей могут самостоятельно выдавать направления на ВЛК, а доброволец получает как минимум пятидневную защиту от принудительной мобилизации.

Также мы сообщали, что начальник Генштаба Андрей Гнатов поставил под сомнение заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что в 90% случаев мобилизация сопровождается нарушением прав человека. Он отметил, что ежедневно мобилизуют более тысячи граждан, и по такой статистике должно быть сотни жалоб, чего на практике нет.

Вас также могут заинтересовать новости: