Рост курса доллара и подорожание ряда товаров: аналитик о последствиях закрытия портов

Длительная остановка морского экспорта из Украины будет оказывать давление на курс гривны и грозить масштабными финансовыми потерями.

Россия активизировала атаки на портовую инфраструктуру Украины и торговые суда, в результате чего корабли уже перестали заходить в украинские морские порты. А один из крупнейших мировых операторов морских контейнерных перевозок - судоходная группа Maersk - сообщила, что приостановила обслуживание через украинский порт Черноморск.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что о блокаде морского экспорта пока речь не идет, а власти в настоящее время работают над решением проблемы. Однако, если выход найти не удастся, это грозит Украине значительными финансовыми потерями.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал УНИАН, во сколько обойдётся Украине закрытие портов и как эта ситуация отразится на кошельках всех украинцев: выдержит ли гривна валютный дефицит, какие товары окажутся под риском подорожания, а цены на какие товары могут снизиться или, по крайней мере, стабилизироваться.

Видео дня

Какие прямые экономические последствия и убытки понесет Украина от очередной блокировки портов?

Это, безусловно, будет иметь прямой негативный эффект. Если вспомнить 2022 год, когда порты уже блокировались, ситуацию удалось частично решить благодаря июльскому "зерновому соглашению". Сейчас ситуация повторяется, и мы можем опираться на тот опыт для оценки последствий.

В среднем Украина экспортирует зерно, сырье и продукты через порты примерно на $2,1–2,2 млрд в месяц. Если в "легком" варианте будет заблокирована именно продуктовая составляющая, это приведет к потерям где-то в $0,5 млрд в месяц.

При "среднем" сценарии блокировки - то есть невозможности вывозить даже через Румынию и речные порты - потери могут достигать $1 млрд.

Если же к этому добавится блокировка границы со стороны Польши, где отношения и так напряженные, потери будут еще больше.

В макроэкономическом плане это будет стоить Украине от 0,3% до 1% ВВП ежемесячно.

Как закрытие портов отразится на валютном рынке?

Если это так сказать "легкий" вариант, при котором мы вывозим грузы через Констанцу и через Европу, - для валютного рынка это примерно 10% валютного предложения в день (около 25 млн долл. в день дополнительного дефицита).

И мы понимаем, что эта цифра может вырасти очень стремительно, если будет какой-то более сложный вариант. И это мы говорим только о продовольственной составляющей - продукты, зерно, масло и т. д.

Насколько существенно это будет давить на курс гривны?

Зависимость здесь не линейная, ведь у Нацбанка достаточно валютных резервов, чтобы удерживать курс в текущих пределах. Все будет зависеть от продолжительности блокировки.

Если такая ситуация продлится в течение одного месяца, может быть принято решение, что мы просто переждем это время, а НБУ будет поддерживать курс - как один из вариантов.

Если риски выше, мы понимаем, что это блокировка на многие месяцы, и нет никакой возможности выхода - это, безусловно, приведет к тому, что Нацбанк будет вынужден пересмотреть свою стратегию и все-таки "спустить" гривну на новые уровни - 45 грн/долл. и выше, что в целом также допустимо для того, чтобы сдержать этот перекос.

Как блокировка портов повлияет на инфляцию и цены для украинских потребителей?

На самом деле формируется дополнительное предложение зерна внутри страны, что будет сдерживать инфляцию. То есть есть и такой нерыночный момент, когда внутреннее предложение растет, потому что мы не можем его вывезти. И на внутреннем рынке это будет сдерживать цены.

Однако мы понимаем, что теряем... Инфляция будет формироваться с другой стороны, поскольку порты закрыты. Вот Maersk отказался завозить контейнеры. Это дополнительная логистическая нагрузка, которая будет увеличивать стоимость продукции, добавляя дополнительные проценты, что всё равно будет создавать давление.

То есть мы увидим снижение давления по продовольственной составляющей на внутреннем рынке за счет дополнительного предложения, но вырастет стоимость импортных товаров, которые раньше поступали в порты, а теперь им придется перевозиться по железной дороге и поступать через другие порты.

Как украинцы ощутят на себе такую ситуацию? Насколько этот фактор может нивелировать проинфляционные факторы - рост цен на топливо, девальвацию гривны?

Если грубо оценивать, то сейчас рост цен на топливо и без блокировки портов является очень весомым фактором, влияющим на инфляцию. Даже если предложение сельхозпродукции внутри страны увеличится, из-за дорогого топлива цены на продукты питания, скорее всего, не упадут, а лишь стабилизируются.

Соответственно, этот негативный фактор значительно усиливается, и логистическое давление в сочетании с дорогим топливом может добавить целые проценты к годовой инфляции.

Многое будет зависеть от понимания сроков ограничений. Если все будут перестраиваться и будет понимание, что это надолго, а не разовая ситуация, - соответственно, негативного давления будет больше.

Какие именно группы товаров подорожают, а какие могут подешеветь или стабилизироваться?

Продукты питания, зерно, мука - цены на них могут стабилизироваться именно на внутреннем рынке. Но вся электроника, импортные товары, которые сюда завозятся, которые доставлялись по морю - это китайские товары, это могут быть овощи и фрукты (например, бананы, которые завозились через Одессу, через порты поступали к нам) - это проблема.

Далее - металлургическая продукция подорожает. Потому что мы, с одной стороны, свою продукцию не можем продать из-за низкого уровня переработки, а импорт придется завозить неизвестно как - не через порты, как это было раньше, а по железной дороге. Это очень большая проблема. Соответственно, это будет оказывать давление на строительство и другие отрасли.

То есть негативных факторов будет больше.

Но главный фактор – это, пожалуй, именно китайские товары, товары, которые поставлялись по заказу, электроника, то самое энергетическое оборудование. Вот это может подорожать, потому что его придется перевозить с другими логистическими затратами - а это перегрузка, это контейнеры, это дополнительная нагрузка на "Укрзализницу". А они собираются ещё и на 30% повысить цены на грузоперевозки. Это создаёт замкнутый круг, который существенно будет толкать цены вверх.

Но всё это будет зависеть от продолжительности блокады. Если она будет кратковременной, то цены могут быстро вернуться к прежним значениям, и останется лишь фактор роста стоимости топлива.

справка Андрей Шевчишин Финансовый аналитик и специалист по инвестиционным рынкам Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Имеет высшее образование. В 1995 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". В 2007-2012 годах занимал должность руководителя аналитического департамента в инвестиционной группе "ТАСК". В 2012-2015 годах работал менеджером в энергетической компании "ДТЭК". С 15 февраля 2019 года - руководитель аналитического отдела в Forex Club.

Вас также могут заинтересовать новости: