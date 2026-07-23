Второй пролив мира под ударом: нефть резко подорожала из-за атаки хуситов

Группировка ввела "эмбарго" на проход судов через Красное море.

Цена на нефть марки Brent впервые с конца мая превысила 99 долларов за баррель после того, как боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали два саудовских танкера в Красном море, пишет газета The Financial Times.

В заявлении, обнародованном в четверг на телеканале Al-Masirah, представитель йеменской группировки сообщил, что его боевики применили ракеты и беспилотники для атаки на суда Encelia и Layla.

В результате цена на нефть марки Brent, международный эталон, выросла почти на 5% – до 99 долларов за баррель. Таким образом, в июле стоимость "черного золота" увеличилась более чем на 30% на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Видео дня

Хуситы на этой неделе предупредили, что вводят морскую блокаду королевства, угрожая возобновить войну с Саудовской Аравией. Их нападения могут сорвать четырехлетнее перемирие с саудитами и угрожают нарушить судоходство через пролив Баб-эль-Мандеб, жизненно важный морской торговый путь, соединяющий Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном.

Важность пролива Баб-эль-Мандеб

Баб-эль-Мандеб стал чрезвычайно важным для экспорта сырой нефти Саудовской Аравии в Азию после того, как Иран закрыл Ормузский пролив. Королевство использовало трубопровод, проходящий с востока на запад, до порта Янбу на Красном море, откуда экспортировало почти 4,9 млн баррелей сырой нефти и очищенного топлива в день, согласно данным аналитической компании Kpler.

Несколько танкеров, перевозивших саудовскую нефть через Красное море, на этой неделе развернулись, поскольку хуситы транслировали радиопредупреждения судам.

Удары произошли в критический момент конфликта между США и Ираном после срыва перемирия на прошлой неделе. Президент США Дональд Трамп в четверг ответил, что Вашингтон применит "серьезное военное наказание" к Ирану за любые дальнейшие нападения хуситов на корабли, назвав группировку "суррогатом и/или доверенным лицом" Тегерана.

Хуситы – одни из самых влиятельных членов так называемой "оси сопротивления" Ирана. Но они в основном оставались в стороне от американо-израильской войны против Исламской республики, за исключением нескольких залпов ракет и беспилотников по Израилю в марте и в начале апреля. Тем не менее существовали опасения, что хуситы будут координировать свои действия с Тегераном, чтобы перекрыть Баб-эль-Мандеб и усилить давление на энергетические рынки и мировую торговлю.

Блокировка Ормузского пролива – главные новости

20 июля судоходство по Ормузскому проливу практически остановилось после обострения боевых действий между США и Ираном в выходные дни. Иран усилил удары по судам, которые движутся по этой водной артерии без его разрешения.

В результате цены на нефть в мире возобновили рост. Так, стоимость нефти марки Brent в понедельник, 20 июля, прибавила 2% и превысила 90 долларов за баррель. Марка WTI торговалась на уровне 84,2 долл. за баррель. Она подорожала на 1,71 долл., или на 2,07%.

Вас также могут заинтересовать новости: