РФ ударила пятью авиабомбами по Запорожью: пострадали почти два десятка человек (фото)

В результате атаки были повреждены многоэтажное здание и медицинское учреждение.

Сегодня российские военные нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, повреждена многоэтажка, есть много пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В конце рабочего дня враг сбросил пять управляемых авиационных бомб на жилые кварталы, точно зная, что пострадают мирные жители", – заявил он.

По информации Федорова, в результате атаки повреждены жилые дома и частное медицинское учреждение. Медпомощь потребовалась 18 пострадавшим.

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Также он заявил, что в результате удара была повреждена многоэтажка, под завалами которой могут находиться люди. Позже глава ОВА уточнил, что информация о людях под завалами пока не подтвердилась.

Как сообщает Запорожская областная прокуратура, кроме многоэтажных домов и медцентра, повреждения получили неработающее учебное заведение и промышленная инфраструктура. Также повреждены автомобили.

Среди раненых – 13-летняя и 17-летняя девушки.

Правоохранительные органы начали расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Другие атаки на Запорожье

Армия РФ продолжает терроризировать Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Так, 21 июля авиабомбами был нанесен удар по жилым кварталам областного центра, возникли пожары. В результате атаки на город погибли три человека, более десяти получили ранения. Российские авиабомбы унесли жизни 67-летней женщины и мужчин 62 и 49 лет.

20 июня Россия сбросила на Запорожье девять авиабомб. Тогда погибли пять человек, более десяти получили ранения.

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