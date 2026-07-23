По рецепту тещи-украинки: звезды сериала 'Медведь' приготовили 'особенный' борщ (видео)

Актер Эбон Мосс-Бакрак показался в кадре со значком в виде украинского флага.

Звезды популярного сериала Hulu "Медведь" Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири приготовили украинский борщ по рецепту покойной тещи актера Лидии Емчук из Киева.

Они стали гостями нового выпуска шоу NYT Cooking газеты The New York Times. Издание опубликовало видео процесса приготовления блюда актерами.

"Вот как выглядят моменты, когда актеры из фильма "Медведь" готовят еду. И выпивают немного водки", - говорится в описании к обнародованному в Instagram ролику.

При этом уточняется, что Эбон Мосс-Бакрак учил Айо Эдебири готовить вегетарианский борщ "по семейному рецепту".

Главный секрет этого варианта борща заключается в особой технологии приготовления: капусту и лук долго томят, благодаря чему они приобретают легкую сладость, становятся мягкими и раскрывают более глубокий вкус блюда. Подавать такой борщ можно как в горячем, так и в охлажденном виде. Традиционно его дополняют сметаной и свежим укропом. Если выбрать холодную подачу, вкус блюда можно сделать еще насыщеннее, добавив кусочки свежего огурца и вареное яйцо.

Как известно, Эбон женат на украинке Елене Емчук из Киева, она - фотограф и режиссер. На съемке актер появился с символичным аксессуаром - значком в виде украинского флага.

Напомним, комедийно-драматический сериал "Медведь" (The Bear) рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене "Карми" Берзатто.

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