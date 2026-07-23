Сон на полу является древней культурной японской особенностью.

Если вы когда-либо побываете в Японии, то можете удивиться тому, что в большинстве домов местных жителей нет привычных для нас кроватей. Даже в отелях туристам могут предложить номер без такой мебели. У иностранцев это может вызывать культурный шок, однако для японцев это совершенно нормально. Есть несколько причин, почему в Японии люди спят на полу - и на самом деле у них можно многому научиться.

Почему японцы предпочитают спать на полу

В традиционных японских домах нет и не было кроватей. Жители Страны Восходящего Солнца используют хлопчатобумажный футон для сна на полу. Это специальный матрас, похожий на спальный мешок. Японцы достают его вечером и расстилают в спальне, а утром после пробуждения сворачивают и прячут в шкаф.

Поэтому если вы заселились в японский отель в традиционном стиле и не обнаружили в нем кровать - загляните в шкаф. Скорее всего, там вы найдете свернутый в рулон футон. Именно его нужно расстелить на полу на ночь.

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Одна из причин того, почему японцы спят на полу, кроется в климате и высокой сейсмической активности. Дома в Японии специально построены таким образом, чтобы минимизировать ущерб в случае землетрясения. Массивная тяжелая мебель в них почти не встречается. Футоны очень легкие, а натуральный материал матраса приятно охлаждает тело в жарком климате.

Вторая причина, почему в Японии спят на полу - маленькая площадь домов. Будучи в полтора раза меньше Украины по площади, эта страна вмещает 120 миллионов жителей. Высокая плотность населения вынуждает японцев строить крошечные квартиры с небольшими комнатами. Убирая футон на день, японцы превращают спальню в гостиную или рабочий кабинет. Таким образом они могут экономно использовать пространство.

Также сон на полу считается очень полезным для осанки. Благодаря ему позвоночник не прогибается, а спина остается ровной и не болит в старости. Вот почему японцы спят на футонах, а не в кроватях с пышными матрасами. Возможно, такая привычка является одной из причин долголетия нации. Поэтому все больше иностранцев заимствуют эту идею, чтобы иметь хорошую осанку.

Наконец, главное объяснение того, почему в Японии нет кроватей, кроется в национальных традициях. Футон в японском доме - такая же обыденность, как печь в украинской хате. Для жителей восточной страны это важная многовековая традиция, от которой даже молодое поколение не спешит отказываться.

На самом деле сейчас обычная кровать у японцев есть - всё больше людей ставят её в спальнях, следуя западному стилю. Футоны в основном встречаются в старинных домах, построенных по традиционному укладу. Туристы, желающие погрузиться в японскую культуру, селятся в специальные отели рёканы, в которых соблюдены все культурные особенности интерьера.

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