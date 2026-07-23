Сырский после увольнения поделился снимком со своим лучшим другом

Бывший главнокомандующий впервые заметно проявил свои эмоции.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после отставки появился с улыбкой и своим лучшим другом.

Соответствующее фото военный опубликовал в своем Telegram-канале. На снимке Сырский позирует со своей собачкой. В кадре экс-главнокомандующий держит в руках косточку, которой лакомится пес.

Интересно, что всегда сдержанный на публике Сырский опубликовал фото, на котором спокойно улыбается, сидя на диване. Пост экс-главнокомандующий подписал кратко: "Уже можно…".

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Отставка Сырского: новости

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим был назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

22 июля, комментируя свое увольнение, Сырский отметил, что передает своему преемнику армию, которая находится в состоянии наступления и владеет инициативой. По его словам, под его командованием в течение года было освобождено 700 квадратных километров территории. Он поблагодарил военных и заверил, что продолжит служить Украине.

Увольнению предшествовал публичный конфликт между Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым (которого также недавно уволили). Разногласия касались реформы мобилизации, новых контрактов, а также перераспределения средств из фонда зарплат военных на закупку дронов. Перед увольнением Сырский написал колонку, в которой извинился перед Федоровым за недоразумение.

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