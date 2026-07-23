Рок-хит 1980 года шесть недель был №1: почему его слушают спустя 46 лет

Поклонники продолжают называть трек одной из главных песен группы Blondie.

Песня "Call Me" 1980 года группы Blondie стала одним из самых больших хитов ее карьеры и одной из самых узнаваемых композиций эпохи новой волны. Спустя более четырех десятилетий трек по-прежнему остается любимым у поклонников классического рока, пишет журнал Parade.

История песни началась с продюсера Джорджио Мородера, которого называют одним из основателей современной диско-музыки. Он создал инструментальную композицию "Man-Machine" для фильма "Американский жиголо" и искал исполнителя, который смог бы превратить ее в полноценную песню. Выбор пал на Дебби Харри из Blondie.

Вокалистка написала текст и мелодию всего за несколько часов. По ее словам, вдохновением стала атмосфера фильма - она представляла стартовую сцену с поездкой вдоль побережья Калифорнии. Уже после первого прослушивания Мородер понял, что получился будущий хит.

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Песня "Call Me" группы Blondie - что важно знать

"Call Me", объединившая рок и электронное звучание, стала настоящим музыкальным феноменом. Песня быстро поднялась в Billboard Hot 100 с 80-го места на первое и удерживала лидерство шесть недель. Всего композиция провела в чарте 25 недель подряд, а по итогам года стала самым успешным синглом в США.

Для Blondie этот успех стал вторым покорением вершины Billboard Hot 100 после легендарной "Heart of Glass". Позже "Call Me" также вошла в список лучших классических рок-песен всех времен по версии Collider, заняв 10-е место.

Даже спустя 46 лет композиция не потеряла своей популярности. Поклонники продолжают называть ее одной из главных песен Blondie, а новые слушатели открывают для себя хит, который стал символом рок-музыки 1980-х.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1968 года не теряет популярности спустя 50 лет.

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