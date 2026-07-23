Терехов: НДС на продукты первой необходимости нужно снизить до 5%

Государство должно немедленно изменить подходы к регулированию цен и внедрить европейские стандарты налоговой политики. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсетях АПМГ.

"Государство должно регулировать это. Я считаю, что сегодня нужно действовать совершенно иначе. Нужно снизить НДС на продукты первой необходимости, например, яйца и молоко, до 5%. Мы движемся в сторону Европы, а там НДС снижен. И тогда цены будут снижаться", – подчеркнул руководитель Ассоциации.

Он подчеркнул, что очень важно оказывать поддержку людям, которые особенно в этом нуждаются. Как государство, так и власти на местах должны делать все возможное для этого.

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"У нас пока еще бесплатный проезд. А в Киеве – 30–35 грн. Как человек может выжить? Особенно пенсионеры. Пенсии нужно повысить – хотя бы до 6 тысяч, а минимальную заработную плату – до 10 тысяч гривен. Ведь сейчас пенсионеры получают 2500–3500 гривен. И как жить? Как жить, если проезд станет платным? Что им делать? Люди ничего не смогут себе позволить", – подытожил Терехов.

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