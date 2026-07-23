Авиаперелеты оказывают на организм влияние, которого вы не ожидаете, – врач

Низкое давление в салоне самолета, сухой воздух и ограниченная подвижность создают весьма опасную комбинацию.

Несмотря на то, что авиаперелеты остаются одним из самых безопасных видов транспорта, они создают для человеческого организма ряд непривычных физиологических нагрузок, которые в отдельных случаях могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом пишет The Independent со ссылкой на профессора анатомии Ланкастерского университета Адама Тейлора.

Как отмечает издание, большинство пассажиров не сталкиваются с какими-либо осложнениями во время полета. В то же время с стремительным ростом популярности авиапутешествий увеличивается и количество медицинских инцидентов на борту. По данным исследования, опубликованного в прошлом году, в настоящее время чрезвычайные ситуации происходят примерно на одном из каждых 212 рейсов, тогда как в 2013 году они фиксировались лишь на одном из 604 полётов.

Как объясняет эксперт, главной причиной такого воздействия является давление в салоне самолета. Кабину герметизируют до уровня, эквивалентного высоте около 2400 метров над уровнем моря. Из-за этого организм получает меньше кислорода, а сердце и легкие вынуждены работать интенсивнее.

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По словам Тейлора, здоровые люди обычно почти не ощущают этих изменений. Однако для пассажиров с хроническими заболеваниями сердца или легких, в частности с хронической обструктивной болезнью легких или гипертонией, снижение уровня кислорода может представлять дополнительную опасность.

Отдельной проблемой является обезвоживание. Из-за очень низкой влажности в салоне организм активно теряет жидкость – до 360 мл в час. Это способствует сгущению крови, увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск образования тромбов, в частности развития тромбоза глубоких вен.

В публикации также говорится, что самой распространенной неотложной ситуацией на борту является обморок. Чаще всего он возникает из-за резкого вставания после длительного сидения, когда кровь скапливается в ногах, и мозг временно получает меньшее кровоснабжение. Ситуацию могут усугубить алкоголь и обезвоживание. Кроме того, из-за снижения чувствительности вкусовых рецепторов на высоте блюда бортового меню нередко содержат больше соли, что также способствует потере жидкости.

Эксперт обращает внимание и на особенности работы пищеварительной системы. Во время полёта из-за низкого давления газы в кишечнике расширяются в четыре раза больше, чем на земле. Поэтому многие пассажиры испытывают повышенное газообразование. Хотя в большинстве случаев это не представляет угрозы для здоровья, в редких случаях проблемы с желудком у кого-то из пассажиров могут даже заставить экипаж развернуть самолет и вернуться в аэропорт.

По словам эксперта, наиболее опасными остаются сердечные приступы и инсульты, которые, хотя и случаются редко, но имеют более тяжелые последствия, чем на земле, из-за ограниченного медицинского оборудования и отсутствия достаточного количества медицинских работников на борту.

"Подавляющее большинство смертей во время полёта связано именно с сердечными приступами", – подчеркнул эксперт.

Чтобы снизить риски, Адам Тейлор советует пить достаточно воды до и во время полета, регулярно двигаться хотя бы раз в два часа, не злоупотреблять алкоголем и заранее планировать прием необходимых лекарств. Также следует быть особенно осторожными людям, недавно перенесшим операцию, стоматологическое вмешательство или занимавшимся дайвингом, поскольку перепады давления могут повысить вероятность осложнений.

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Как писал УНИАН, популярные летние перекусы на пляжах и в парках практически не приносят пользы организму. Сахарная вата состоит лишь из простого сахара и красителей, пончики содержат рафинированную муку и окисленные жиры, а ледяные сладкие напитки – это быстро усваиваемый "коктейль" из сахара и искусственных добавок. Даже мягкое мороженое может наносить вред кишечнику из-за стабилизаторов и эмульгаторов.

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