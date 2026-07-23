Французы представили новый ЗРК, способный сбивать 'Бандероли': поможет ли он Украине

Комплекс будет оснащен новой, специально разработанной ракетой с инфракрасной головкой самонаведения.

Французская компания MBDA представила новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) CMI (Counter Mass Interceptor), предназначенный для сбивания дронов, ракет и вертолетов.

Как отметили аналитики Defense Express, по своей концепции новинка напоминает усовершенствованный вариант комплекса Raven, который уже используется Силами обороны и, по имеющимся данным, уничтожил более 400 "Шахедов".

В то же время, несмотря на перспективность системы, её применение в Украине пока остаётся под вопросом из-за длительного срока изготовления после оформления заказа.

Видео дня

На что способен CMI

Как отмечает Shephard Media, CMI будет оснащаться двумя типами ракет: уже известной SL-ASRAAM и новой специально разработанной ракетой с инфракрасной головкой самонаведения.

Новая ракета имеет длину 2,3 м, стартовую массу 53 кг и способна поражать воздушные цели на расстоянии до 6 км и на высоте до 6 км.

Комплекс может получать целевказания как от радиолокационной станции, так и от оптико-электронной системы. Базовой платформой для его размещения является грузовой автомобиль – аналогично Raven. В то же время предусмотрена установка CMI на морские беспилотники или в контейнерном исполнении, подобном британскому комплексу Gravehawk, который использует ракеты Р-73.

По мнению специалистов, такая система могла бы стать эффективным средством борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками и ракето-дронами S8000 "Бандероль", которые всё чаще применяет РФ.

В чём проблема

Однако ключевой проблемой остаются сроки производства. Представители MBDA заявили, что с момента получения заказа до поставки комплекса может пройти от 12 до 20 месяцев. При этом, по информации Shephard Media, развертывание CMI в Украине потенциально возможно примерно через 18 месяцев после запуска программы.

Таким образом, новый комплекс представляется современным и перспективным решением для укрепления украинской противовоздушной обороны. Однако его длительный цикл производства означает, что CMI вряд ли сможет быстро повлиять на противодействие нынешним российским воздушным атакам, в частности с применением реактивных БПЛА и ракето-дронов "Бандероль".

Другие новости об оружии

В Украине пройдут испытания прототипов французского ракетного комплекса Thundart с дальностью 150 км, который является аналогом HIMARS. По данным French Aid to Europe, этот комплекс заменит существующую ракетную систему Lance-Roquettes Unitaire (LRU) и получит статус "combat-proven". Thundart разрабатывается совместно компаниями MBDA и Safran для замены устаревшей ракетной артиллерии Lance-Roquettes Unitaire.

Вас также могут заинтересовать новости: