Закрытие портов обойдется Украине в миллиард долларов ежемесячно, – аналитик

Украина ежемесячно экспортирует через морские порты сельскохозяйственную продукцию и сырье на сумму более 2 млрд долларов.

Закрытие украинских портов из-за российских атак будет обходиться экономике Украины от 0,3% до 1% ВВП ежемесячно, а также может существенно сократить поступления валютной выручки от экспорта.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал УНИАН, что последствия возможной блокады можно оценивать, опираясь на опыт 2022 года, когда работа портов была парализована, а ситуацию частично удалось стабилизировать лишь после заключения "зернового соглашения".

"Закрытие портов, безусловно, будет иметь прямой негативный эффект. Если вспомнить 2022 год, когда порты уже блокировались, ситуацию удалось частично решить благодаря июльскому "зерновому соглашению". Сейчас ситуация повторяется, и мы можем опираться на тот опыт для оценки последствий", – отметил эксперт.

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По его оценкам, в среднем Украина ежемесячно экспортирует через морские порты зерно, масло, другую аграрную продукцию и сырье примерно на 2,1–2,2 млрд долларов. Если ограничения коснутся только экспорта продовольствия, потери могут составить около 500 млн долларов в месяц.

По среднему сценарию, когда экспорт будет существенно затруднен даже через румынское направление и речные порты, ежемесячные потери могут вырасти до 1 млрд долларов. В то же время, если к проблемам с морской логистикой добавится блокировка границы с Польшей, негативный эффект для экономики будет еще больше.

По словам аналитика, в макроэкономическом плане такие потери могут стоить Украине от 0,3% до 1% ВВП ежемесячно. Кроме того, блокада скажется на валютном рынке.

"Если мы вычтём полмиллиарда долларов экспортной выручки, это примерно 10% ежедневного валютного предложения. Это около 25 миллионов долларов дополнительного дефицита валюты в день", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае более жесткого сценария блокады этот дефицит может быстро вырасти, ведь приведенные оценки касаются только аграрного экспорта – зерна, масла и другой продовольственной продукции.

Атаки РФ на морские порты Украины – последние новости

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в результате российских атак на портовую инфраструктуру и транспортные суда морской экспорт продукции АПК из Украины фактически остановился. Ситуация пока не является критической, но может стать таковой через два-три месяца.

При этом министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что заход судов в порты Украины полностью приостановлен, хотя о блокаде морского экспорта пока речь не идет. Текущая ситуация длится четыре дня, поэтому пока не оказывает критического влияния на объемы поставок, заверил министр и призвал не поддаваться панике.

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