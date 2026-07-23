На ПК бесплатно раздают игру в духе 'Гвинта' из 'Ведьмака' с высокими оценками

Акция продлится до 30 июля, после чего игру вновь сделают платной.

В магазине Epic Games Store стартовала очередная еженедельная бесплатная раздача. На этот раз пользователи могут навсегда добавить в свою библиотеку уникальную карточную RPG в духе "Гвинта" из вселенной "Ведьмак", которая обычно стоит 590 грн.

Foretales вышла в 2022 году и сочетает элементы карточной игры, пошаговой стратегии и интерактивного приключения. Игрокам нужно взять под контроль воришку по имени Волпейн, который пытается предотвратить конец света, принимая сложные решения, влияющие на развитие сюжета.

Одной из главных особенностей игры является свобода выбора. Многие конфликты можно решить разными способами: вступить в бой, использовать скрытность, дипломатию или особенности карт. От действий игрока зависят отношения с персонажами, судьба мира и одна из нескольких концовок.

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В Steam проект получил 86% положительных отзывов. Поигравшие хвалят необычное сочетание карточной механики и нелинейного повествования, а также стильную рисованную графику и атмосферный саундтрек.

Акция продлится до 30 июля, после чего EGS геймеры смогут бесплатно получить роуглайт-шутер OTXO и тактический роуглайт Sol Cesto.

Ранее Valve раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Меж тем в PS Store стартовала большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.

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