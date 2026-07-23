В сеть 'слили', как путинист Киркоров устроил истерику из-за угрозы атаки Украины

Путинист хотел отменить концерт.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров устроил истерику и хотел отменить концерт в Анапе из-за угрозы атаки украинских БПЛА.

Об этом пишут российские паблики в Telegram со ссылкой на одного из организаторов концерта, который занимался приемом и размещением команды Киркорова.

"Он когда услышал, что возможна угроза, начал кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков. Якобы, если что-то случится, то его виноватым сделают. Потом он закрылся с директором своим, не знаю как, но тот уговорил его ничего не отменять", - заявил источник на условиях анонимности.

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В росСМИ напомнили, как недавно еще один певец-путинист Shaman прерывал свой концерт в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников. До этого концерты в Сочи и Геленджике отменили Григорий Лепс и Любовь Успенская.

Напомним, не так давно Алла Пугачева неожиданно выдала всю правду о браке с Филиппом Киркоровым. Она призналась, что этот союз был фиктивным:

У меня было два настоящих брака. Первый с Миколасом (Орбакасом - УНИАН) и последний с Максом. А вот эти три посередке - это была помощь другу".

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