Буданов: Украина делает все для реального завершения войны

Ключ к установлению мира заключается в синергии двух направлений, считает Буданов.

Украина делает все, что в ее силах, для проведения реальных переговоров и прекращения войны. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов написал на своей странице в Facebook по итогам телефонного разговора президента Владимира Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По его словам, ключ к приближению мира заключается в синергии двух направлений: системной дипломатической работе на высшем уровне и ежедневном укреплении сил безопасности и обороны.

"Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны. Системная дипломатическая работа на высшем уровне и ежедневное укрепление Сил безопасности и обороны – это параллельные процессы, которые приближают долгожданный мир. Продолжаем совместную работу с американскими партнерами", – написал Буданов.

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Накануне стало известно, что украинская переговорная команда, в состав которой вместе с Кириллом Будановым вошли Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Сергей Кислица, провела телефонный разговор с представителями президента США – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главным предметом обсуждения стала активизация дипломатии и конкретные шаги по приближению мира.

По итогам переговоров участники подчеркнули, что Украина уже давно готова к миру, а команды обоих государств остаются в тесном контакте для дальнейшей практической реализации договоренностей. Также украинская сторона выразила благодарность американским партнерам и народу США за неизменную поддержку.

Ранее Кирилл Буданов сообщал, что переговоры о завершении войны продвигаются, но РФ может отказаться от соглашения.

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