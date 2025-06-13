В то же время, в ЕС ведут обсуждение по разработке стратегии постепенного перехода от временной защиты украинцев к их возвращению на родину.

Совет Европейского Союза выразил единодушную поддержку предложения Еврокомиссии продлить до 4 марта 2027 года временную защиту для более 4 миллионов украинцев, которые нашли в ЕС убежище от агрессивной войны России против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Пока Россия продолжает терроризировать украинское гражданское население неизбирательными воздушными ударами, ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с украинским народом. Мы продолжим предлагать защиту для миллионов украинских беженцев еще на один год. Польское председательство также инициировало дискуссию о стратегии постепенного прекращения временной защиты, как только будет достигнут мир. В ближайшем будущем мы будем работать в направлении совместных, общих решений ЕС в этой сфере, в том числе в контексте возвращения в Украину", - подчеркнул министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

С марта 2022 года ЕС предоставил убежище для более 4 млн беженцев из Украины на основании Директивы о временной защите. Срок действия этой защиты должен был завершиться 4 марта 2026 года, но теперь будет продлен до 4 марта 2027 года.

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Новое продление срока действия защиты не меняет условий первоначального решения, принятого в марте 2022 года в отношении тех категорий лиц, на которых распространяется эта временная защита, и не меняет их прав.

Вместе с тем, государства-члены ЕС обсуждают рекомендацию Совета ЕС по подготовке к скоординированному переходу от временной защиты (стратегия выхода из временной защиты). Эта рекомендация будет касаться таких вопросов, как переход к другим правовым статусам (статусам проживания), создание условий для постепенного возвращения в Украину и активизация предоставления информации о доступных вариантах.

Теперь ожидается, что Совет ЕС формально одобрит решение о продлении временной защиты на одном из своих следующих заседаний.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, 4 июня Европейская комиссия выступила с предложением продлить временную защиту еще на один год - до 4 марта 2027 года, поскольку Россия продолжает осуществлять незаконные атаки, и ситуация в Украине остается неустойчивой.

Статус украинцев определяется принятой в марте 2022 года ЕС Директивой о временной защите. Она изначально рассматривалась как временное решение для немедленного предоставления коллективной защиты людям, спасающимся от войны. Этот срок должен был истекать в марте 2026 года. При этом, за закрытыми дверями набирают обороты разговоры о "стратегии выхода" из этой ситуации.

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