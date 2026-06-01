Франция задержала в Атлантике российский нефтяной танкер: в Кремле отреагировали

Танкер был задержан в открытом море при поддержке партнеров, в частности Великобритании.

Французские военно-морские силы задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor, следовавший из России. О задержании танкера, находящегося под международными санкциями, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

"Национальный флот Франции задержал еще один нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и следовавший из России, – Tagor. Наша решимость остается неизменной и полной", – написал Макрон.

Он сообщил, что операция была проведена в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в частности Великобритании, и "в строгом соответствии с морским правом".

Видео дня

"Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", – добавил Макрон, отметив, что суда, не соблюдающие базовые правила мореплавания, представляют угрозу не только для санкционного режима, но и для окружающей среды и безопасности всех участников морского движения.

В России уже отреагировали на задержание своего танкера.

В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что считает такие действия незаконными и что это "граничит с пиратством".

Теневой флот РФ - новости

Ранее УНИАН сообщал, что вблизи северного побережья Турции в Черном море дроны атаковали три танкера, задействованные в транспортировке российской нефти. Танкер James II, шедший под флагом Палау и двигавшийся в балласте, был подбит примерно в 80 километрах к северу от района Туркели и в 77 километрах от пролива. Еще два танкера, Altura и Velora, идущие под флагом Сьерра-Леоне и также находившиеся в балласте, были атакованы во время перегрузки груза между судами.

Также эксперты предупреждают, что более половины мирового флота нефтяных танкеров, на которые наложены санкции, подвергается коррозии, что создает риск значительной экологической катастрофы

Вас также могут заинтересовать новости: