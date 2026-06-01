Франция задержала в Атлантике российский нефтяной танкер: в Кремле отреагировали

Французские военно-морские силы задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor, следовавший из России. О задержании танкера, находящегося под международными санкциями, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
"Национальный флот Франции задержал еще один нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и следовавший из России, – Tagor. Наша решимость остается неизменной и полной", – написал Макрон.
Он сообщил, что операция была проведена в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в частности Великобритании, и "в строгом соответствии с морским правом".
"Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", – добавил Макрон, отметив, что суда, не соблюдающие базовые правила мореплавания, представляют угрозу не только для санкционного режима, но и для окружающей среды и безопасности всех участников морского движения.
В России уже отреагировали на задержание своего танкера.
В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что считает такие действия незаконными и что это "граничит с пиратством".
Ранее УНИАН сообщал, что вблизи северного побережья Турции в Черном море дроны атаковали три танкера, задействованные в транспортировке российской нефти. Танкер James II, шедший под флагом Палау и двигавшийся в балласте, был подбит примерно в 80 километрах к северу от района Туркели и в 77 километрах от пролива. Еще два танкера, Altura и Velora, идущие под флагом Сьерра-Леоне и также находившиеся в балласте, были атакованы во время перегрузки груза между судами.
Также эксперты предупреждают, что более половины мирового флота нефтяных танкеров, на которые наложены санкции, подвергается коррозии, что создает риск значительной экологической катастрофы