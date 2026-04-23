'Мы знаем их планы': министр обороны Эстонии пообещал дать жесткий отпор РФ и Беларуси

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что единственным эффективным способом сдерживания России является жесткий ответ.

Страны Балтии знают планы России и Беларуси и ожидают наращивания вражеских военных сил у своих границ, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время Киевского форума по безопасности, сообщает Liga.net.

"Мы не должны разделять Россию и Беларусь. Мы собираем разведданные. На данный момент не видим значительных изменений за нашими границами в России. Но мы знаем планы... что в будущем они приведут значительно больше военных сил к нашим границам", – заявил Певкур.

По мнению министра обороны Эстонии, единственным эффективным способом сдерживания России является жесткий ответ, а также демонстрация силы, а не только декларации.

Видео дня

"Единственный выход для нас – ответить на это. Но для этого нужно показать реальное сдерживание. Нельзя просто писать планы на бумаге и надеяться, что это сработает", – считает он.

По мнению Певкура, если не отвечать России сразу на ее агрессию, она продолжит давление.

"Чтобы понять поведение России, нужно сразу и решительно отвечать. Тогда они приходят к переговорам", – подчеркнул министр обороны Эстонии.

Он отметил, что у Киева есть шанс изменить ход войны и заставить Россию самой инициировать мирные переговоры. Певкур напомнил, что во время Харьковского контрнаступления Украина имела инициативу, но со стороны Запада тогда не поступило достаточной поддержки. Он предполагает, что сейчас есть возможность оттеснить российские войска.

Угроза для стран Европы со стороны РФ и Беларуси: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает потенциальными "агрессорами" Польшу, страны Балтии и Украину. При этом он не привел никаких доказательств таких утверждений. По словам Лукашенко, в случае конфликта к Беларуси присоединится Россия, и они "будут защищаться всеми доступными средствами". В то же время самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что его страна "не хочет войны" и не планирует наступательных действий. В случае "угрозы существованию государства" Лукашенко не исключает применения ядерного оружия.

Также мы писали, что , по словам высокопоставленного офицера европейской разведки, Россия применяет в Украине те же методы диверсий, которые затем использует в Европе. Он добавил, что Украина нередко становится полигоном для испытаний для страны-агрессора. В частности, речь идет о диверсиях, поджогах и дезинформационных кампаниях. Россия, как в Украине, так и в Европе, занимается вербовкой людей онлайн. Издание упомянуло теракт в Буче, где 21-летний местный житель был завербован российскими спецслужбами через онлайн-чат в видеоигре и мессенджер Telegram. Он заложил два взрывных устройства возле собственного дома, в результате чего ранения получили двое правоохранителей.

